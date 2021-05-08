27 и 28 мая пройдет CREW Central Asia в Ташкенте, который соберет на своей площадке архитекторов и урбанистов, девелоперов и строительные компании, сервисные компании (поставщики), консультантов, арендаторов офисных и торговых помещений, брокеров, представителей государственных структур. Бизнес-форум проводится ежегодно с 2014 года для всего рынка Центральной Азии. Директор компании-организатора форума Kazakhstan Networking Partners Алия Серикпаева поделилась, по каким векторам идет развитие форума и что нового готовится для гостей мероприятия в 2021 году.

«В рамках программы форума звезды мирового масштаба и эксперты рынка недвижимости из более 10 стран, которые представляют международную федерацию FIABCI International, частью которой является наша площадка CREW, поделятся актуальными кейсами проектами и темами. В ближайшем будущем будет объявлено об открытии центральноазиатского чаптера федерации FIABCI CentralAsia. Мы уверены, что открытие представительства FIABCI в будущем даст новый этап развитию рынка недвижимости всей Центральной Азии», — поделилась Алия.

О формате мероприятия

Формат мероприятия также развивается из года в год. В 2021 году форум CREW Central Asia 2021 будет проходить в «живом» формате. Организаторы создают полноценную презентационную зону. Здесь участники рынка смогут во время форума в формате мобильного офиса провести бизнес-встречи, презентовать проекты, объекты и договориться о сотрудничестве.

Генеральным партнером и соорганизатором форума выступает Koc Construction — одна из крупнейших турецких строительных компаний, работающая в Узбекистане. Основной деятельностью Koc Construction является строительство. Компания относится к KOC Group. В группу также входят:

Marcopol — управление проектом;

Koc Mekanik Elektrik — электро-механические работы;

Bir Inshaat — бетонно-строительные работы;

Bir Global — отделочные и фасадные работы;

Energy Metal — международная поставка строительной металлапродукции.

Koc Construction начал реализацию крупного инвестиционного проекта в Ташкенте, который 27 мая будет презентован на форуме CREW Central Asia 2021.





Про Urban Future Night

Во время форума будут проходить вечерние выступления звезд мировой архитектуры и урбанистики. Среди них будут:

Жак Ружери из Франции — легендарный французский архитектор-океанограф, построивший подводное здание и проживший под водой более 70 дней;

Самер Ель Саяри — гений проектирования городов и поселений на Луне и на Марсе, сотрудничающий с NASA и Илоном Маском;

Джейсон Ху — бывший мэр города Тайчжун, который за короткий срок превратил практически одноэтажную постройку города в устойчивый мегаполис;

Криштиано Чеккато — директор известного и прогрессивного в мире архитектурного бюро Zaha Hadid Architects. Он поделиться опытом внедрения проектов аэропортов.

«Мы верим, что именно таких людей нам всем необходимо слышать, чтобы потом, возвращаясь после форума к себе в офис, понимать и видеть мир по-другому. Это будет той точкой отсчета, с которой мы увидим значительные прорывы в отрасли. И мы очень верим, что такие встречи могут повлиять на развитие рынка Центральной Азии», — рассказала Алия.

Эксперты и спикеры

На CREW Central Asia 2021 приедут инвесторы, представляющие Арабские страны, а также крупных застройщиков и инвесторов Азиатско-Тихоокеанского региона. На конференции в мультимедийном и живом форматах выступят специалисты из мировых девелоперских проектов, которые получили «Оскар» в сфере недвижимости FIABCI World Prix D’Excellence Award.

Также в рамках партнерства выступят эксперты из международных консалтинговых компаний Cushman & Wakefield, CBRE и PwC.





Темы форума

Главная и определяющая тема — Urban Future — «Будущее городов». И эта тема включает в себя самое важное в развитии инфраструктуры городов:

градостроительство, которое требует устойчивости и эко-развития, инвестиций в совершенно новые проекты будущего городов Центральной Азии;

вызовы, которые вносит пандемия в офисный сегмент, ритейл и логистику;

решения, которые уже давно предложены инноваторами, но свой постоянный спрос начинают обретать лишь под влиянием обстоятельств карантина;

выживание сегмента гостеприимства в условиях изменений потоков туризма;

будущие проекты доступного жилья и изменения в управлении проектами и инвестициями.

«Такой набор тем максимально близок каждому участнику рынка недвижимости, и мы уверены создаст интерес к ивенту, а значит и к рынку Центральной Азии», — отметила Алия Серикпаева.

Отслеживание партнерства и проектов на форуме

После каждого мероприятия команда форума составляет аналитику по проведенной работе в части бизнес-встреч. В среднем после каждого форума CREW заключаются сделки по консалтингу, брокериджу, купли-продажи объектов недвижимости. Многие партнерства, которые начались со знакомства на CREW 2014 в Казахстане, продолжаются и сегодня. Тем самым мероприятия вносят вклад в развитие профессионального сообщества.

«Сама идеология CREW связана с масштабированием и новым уровнем проведения мероприятия. Для нас форум 27 и 28 мая, когда ожидается приезд большого количества спикеров из разных стран и сотрудничество с FIABCI International, — новый вызов и новый шаг в развитии нашей площадки. Также впервые мы пригласили к участию и взаимодействию представителей государственных органов и профессиональных ассоциаций разных стран», — рассказала Алия.





Преимущества для участников мероприятия

Основным преимуществом площадки CREW всегда было и остается возможность заключить выгодные контракты с новыми контрагентами, найти партнера, инвестора, подрядчика, эксперта-консультанта, которые внесут в проект дополнительную ценность и выведет его на новый уровень.

«27 и 28 мая мы ждем всех на CREW Central Asia 2021 в Ташкенте и уверены, что этот ивент изменит и ваш бизнес, и ваш круг партнеров, а также расширит рамки понимания проблем и решений», — заключила Алия.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии, а также посмотреть полную программу форума можно на сайте: crew2021.centralasiaproperty.org

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