Когда началась война, мужа забрали на фронт, а я осталась с двумя детьми одна. Мы жили с моей мамой. Она смотрела за моими детьми, а я работала, чтобы прокормить нас. У нас не было ничего, даже еды. Работникам колхозов давали еду. А если в колхозе не работаешь, то и еды не видать. Было время, что работы не было. Мы просто выходили в поле и возвращались с пустыми руками.
Во время войны покойная Мастура опа, мать Закира Алматова (глава МВД в 1991-2006 годы – ред.) работала поваром в нашем колхозе. Она наливала один черпак еды в мою миску, один для моей матери и половину для моего ребёнка.
В 1941 году ничего не осталось. Буханки были чёрными. Их пекли из чёрного жмыха. Хлеб напоминал жевательную резинку. У кого были деньги, тот мог есть хлеб. Такие, как мы, не могли. Мы приносили домой свёклу, варили её на пару и ели вместо хлеба. Мы пережили много страданий, видели много невзгод.
Во время голода умер мой старший сын. Ему было 3 года. Я просила в магазинах дать мне хоть немного еды, обещала рассчитаться, если мой муж вернётся с фронта живым. Но они не давали. Другой мой ребёнок заболел корью, но выздоровел. Он вырос, но умер в 31 год.
Однажды я пришла в дом моей русской знакомой и сказала ей: «Тоня, у меня ничего нет». Она ответила: «Не расстраивайся, я найду тебе работу». Тоня отвела меня в магазин и сказала, что я буду убираться, помогать хозяину в работе, а он поможет мне. Но потом я поняла, что работа мне не подходит. Хозяин магазина говорил, что не хватает риса или сахара и что он не знает, кто крадёт продукты. Я подумала, что лучше мне здесь не работать подобру-поздорову. Не дай бог в тюрьму попасть.
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