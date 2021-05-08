Когда я пришла в дом своего мужа, он построил тандыр возле ворот. Вечером я замешивала тесто и пекла хлеб, пока он читал намаз. Он спрашивал: «Хлеб готов?», а я отвечала: «Да, готов». Так я каждый день пекла хлеб и вырастила пятерых детей, воспитывала их вместе с мужем.



У меня был свёкор. А свекровь умерла. Вместо неё у нас была бабушка-свекровь. Так мы называли жену брата моего свёкра. Для стирки она грела мне воду на костре. Мы стирали во дворе, даже носки не надевали. Готовили на кухне на костре. И каждый день у нас были гости. И ноги у нас не болели, и никакой болезни не было.



В те времена не было ни печи, ни электричества. У нас было четыре сандала (сооружение для обогрева; представляет собой углубление в полу, куда насыпали горячие угли; сверху устанавливали хон-тахту и накрывали ватным одеялом для удержания тепла – ред .). Мы наливали в кувшин воду и привязывали его к ножке хон-тахты, чтобы согреть воду для омовения.



Нас было пятеро снох. Мы жили в двух дворах одного дома. Никогда не обижали друг друга и очень дружили. Как невеста я прислуживала братьям мужа. Если кто-то ходил в больницу рожать, я присматривала за её мужем, готовила ему, стирала одежду и заботилась об их детях. Я получила много благословений от братьев мужа.