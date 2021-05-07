Сегодня исполнился год банковской инновационной платформе Joyda, вобравшей в себя классический банк и маркетплейс. Также сегодня день запуска веб-версии платформы.





Согласно Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы, «Узпромстройбанком» в мае прошлого года было запущено мобильное приложение Joyda. На платформе, наряду с традиционными розничными банковскими продуктами и услугами, создана электронная торговая площадка для продажи товаров торговых ритейлеров.

«Постановка задачи исходила из потребностей обычного потребителя. Ведь ему не нужен потребительский кредит или карта, ему нужен, к примеру, холодильник в рассрочку здесь и сейчас», — объяснил заместитель председателя АКБ «Узпромстройбанк» Улугбек Таваккалов.

Следуя этой логике, маркетплейс объединил вокруг себя более 100 ритейлеров и производителей около 20 тысяч единиц товаров. Объем продаж в рассрочку за прошедший период составили 12,8 млрд сумов.

В частности, предприятием Inmart Savdo Markazi через платформу Joyda за прошедший короткий период проданы 1408 товаров, в том числе 266 электроскутеров, 164 стиральные машины, 293 холодильника, 219 телевизоров, 95 кондиционеров.

Сегодня количество пользователей платформы достигло 340 тысяч человек. Переводы на пластиковые карты составили 551 млрд сумов, оформлены онлайн-кредиты на 498,4 млрд сумов. Открыто 1438 вкладов на 88,7 млрд сумов, в том числе 94 вклада на 3,2 млрд сумов со страховым полисом от несчастных случаев и COVID-19. Выпущены в обращение и доставлены владельцам 5080 пластиковых карт.

В связи с запросами рынка, отсутствием у части потребителей смартфонов, необходимостью создания новых, необычных для рынка смарт-офисов, команда Joyda реализовала веб-версию приложения с адаптацией для тачскрин-терминалов.





На данный момент тачскрин-терминалы размещены в отделениях банка и на территории крупных корпоративных клиентов, таких как Maxam-Chirchiq, Ферганаазот и другие.

Данные устройства реализуют концепцию потребления «здесь и сейчас» как в классическом банке, так и на территории торговых ритейлеров и корпоративных клиентов. Следующим шагом реализации концепции является закуп картоматов, которые смогут на месте предоставлять карту рассрочки «090», заказанную через платформу Joyda.

В текущем году запланировано разработка инновационных услуг на платформе Joyda. В частности:

с 15 мая — карточный овердрафт;

с 30 мая — услуга «электронный билет очереди»;

с июня — управление новыми международными картами «Узпромстройбанка» на новом процессинге WAY4, с осуществлением переводов на карты иностранных банков;

с июля — автокредитование автомобилей Volkswagen и Skoda, а также ипотечное кредитование;

с августа — внедрение в практику системы самоидентификации без посещения клиентом банка и продажа карты рассрочки «090″.

«Узпромстройбанк» в качестве одного из ведущих банков Узбекистана внедряет инновационные банковские услуги, продолжает создавать удобные и комфортные услуги для населения и предпринимателей.

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