В очередном выпуске подкаста «Узбекинвест» «Все о страховании. Простым языком» специалисты компании Ирода Арифходжаева и Абдулазиз Хасанов предоставили информацию о нововведенных электронных страховых полисах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСГОВТС).
Что такое электронный полис ОСГОВТС
Постановлением Кабинета Министров №780 от 14 декабря 2020 года
«О дополнительных мерах по совершенствованию порядка оказания электронных страховых услуг» с 1 марта 2021 года внедрены страховые полисы по ОСГОВТС в электронном формате. Е-полисы приравниваются к бумажному страховому договору (полису). При этом бумажные страховые полисы также остаются в силе.
Стоимость, страховая сумма, условия, порядок выплаты компенсации и период страхования е-полисов абсолютно идентичен со страховыми полисами в бумажном виде. Различием этих полисов является лишь формат.
Кто может оформить е-полис ОСГОВТС
Оформить е-полис могут физические и юридические лица, владеющие либо имеющие право на управление транспортным средством.
Где и как можно оформить е-полис
Электронный полис можно оформить в интернет-магазине компании «Узбекинвест». На оформление полиса уйдет 2 минуты 37 секунд.
Для оформления е-полиса:
- Необходимо перейти на сайт компании.
- Ввести имя, номер телефона и код из SMS.
- Выбрать полис ОСГОВТС.
- Ввести информацию о транспортном средстве (серия и номер техпаспорта), владельце автомобиля и водителях, которых нужно указать в полисе (номер водительского удостоверения, паспорта и ПИНФЛ).
- После внесения и проверки данных нужно оплатить полис с помощью электронных платежных систем.
- Е-полис сформирован, его можно загрузить на телефон, планшет, флеш-накопитель или любой другой носитель. При желании страховой документ можно распечатать.
ПИНФЛ — персональный идентификационный номер физического лица, состоящий из 14 цифр.
Для оформления е-полиса не нужно прикреплять документы. Все данные о транспортном средстве автоматически поступают в страховую компанию из Единого информационного центра.
Как будут проверять е-полис сотрудники ГУБДД
Сотрудники ГУБДД будут проверять действительность е-полисов с помощью планшетов через специальную базу, введя номер е-полиса.
В компанию «Узбекинвест» поступают звонки о том, что сотрудники ГУБДД не принимают электронные полисы и грозят наложить штраф. При возникновении подобных проблем «Узбекинвест» рекомендует незамедлительно сообщить о проблеме в call-центр компании по номеру: (+998) 71−207−60−00.
Рассчитать стоимость и оформить е-полис ОСГОВТС можно на сайте компании, а также через круглосуточный call-центр.
Подкасты от компании «Узбекинвест» на русском языке можно услышать каждый второй и четвертый четверг месяца в 10:00 в прямом эфире радиостанции Oriat FM (волна 100,5), а также на Facebook.
Видео- и аудиозаписи подкастов будут доступны в YouTube, соцсетях и популярных аудиосервисах.
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