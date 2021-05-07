Международный олимпийский комитет (МОК) 6 мая объявил о подписании меморандума с американской компанией Pfizer и её немецким партнёром BioNTech о предоставлении вакцины против COVID-19 для спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.

Распределением вакцин среди спортсменов займутся национальные олимпийские комитеты «в соответствии с принципами вакцинации каждой страны и местным законодательством».

«Это пожертвованные вакцины — ещё один инструмент в нашем арсенале мер, который поможет сделать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио-2020 безопасными для всех участников, а также проявить солидарность с нашими любезными хозяевами из Японии», — сказал президент МОК Томас Бах.

Ожидается, что значительная часть участников Игр будет вакцинирована до прибытия в Японию. Дополнительные дозы вакцины будут добавлены к существующим квотам вакцин и запланированным поставкам по миру.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти с 23 июля по 9 августа, Паралимпийские — с 24 августа по 5 сентября.

В марте в связи с продолжающейся пандемией коронавируса было решено провести Игры без зрителей. Всем болельщикам, купившим билеты, возместят расходы.