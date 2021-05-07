В пятницу, 7 мая, примерно в 11:15 в Сергелийском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса Isuzu и автомобиля Matiz, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

По предварительным данным, столкновение произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем легкового автомобиля, который впоследствии врезался в левую сторону автобуса, следовавшего маршрутом №130 по 3-му проезду Нилуфар.

В результате автобус опрокинулся, четверо пассажиров пострадали. Они доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

В отношении участников ДТП инспекторами УБДД ГУВД Ташкента оформлены соответствующие протоколы.