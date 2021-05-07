Национальный университет Узбекистана (НУУз) и петербургский Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) будут совместно готовить кадры для метеорологической службы республики, заявил в пятницу советник премьер-министра Олимжон Умаров.

В Ташкенте 7 мая проходит международная конференция, приуроченная к 100-летию создания гидрометеорологической службы Узбекистана. В мероприятии принимают участие специалисты из стран СНГ и Турции.

«С нового учебного года Национальный университет Узбекистана и Российский государственный гидрометеорологический университет запускают совместные образовательные программы», — сказал Олимжон Умаров на открытии конференции.

Советник уточнил, что сотрудничество двух вузов будет осуществляться на базе открывающегося отдельного факультета гидрометеорологии НУУз. Студенты факультета будут получать образование сначала в Ташкенте, затем — в Санкт-Петербурге, добавил Олимжон Умаров. Кроме того, на базе созданного Ташкентского гидрометеорологического техникума будет вестись подготовка специалистов среднего звена в данной сфере.

Советник премьера напомнил, что в Узбекистане принята программа развития гидрометеорологической службы страны до 2025 года, которая, в частности, предусматривает укрепление ее кадрового потенциала. В рамках программы, также планируется привлекать зарубежных специалистов для применения современных спутниковых технологий в процесс прогнозирования погоды, а также мониторинга состояния воздуха в стране.

Узгидромет сегодня является региональным центром Всемирной метеорологической организации. В ноябре 2020 года было принято решение довести число метеорологических станций в стране до 4000 против 337 в настоящее время, также дано указание по внедрению цифровых технологий в работу синоптиков.