С 1 апреля по 30 июня Ravnaq-bank совместно с Mastercard проводит акцию «Счастливая карта». По ней банк каждый месяц будет разыгрывать технику от Apple. Первые победители будут определены уже в начале мая. Ravnaq-bank объявляет старт второго майского промежутка акции.

Среди призов — MacBook Air 2020 года, iPhone 12 Pro, Apple Smart Watch SE и Apple AirPods Pro.

Чтобы участвовать в акции, необходимо:

Быть держателем карты Mastercard от Ravnaq-bank. Потратить в течение одного месяца от 30 до 150 долларов США.





В зависимости от суммы траты держатель карты становится участником розыгрыша одного из призов. Так, если потратить:

от 30 до 49,99 долларов — есть шанс выиграть беспроводные наушники;

от 50 до 99,99 долларов — можно получить смарт-часы;

от 100 до 149,99 долларов — смартфон;

150 долларов и больше — есть возможность выиграть макбук.

Розыгрыш призов проводится после окончания каждого месяца акции в течение 10 дней. Победители будут определяться через генератор случайных чисел random.org. Весь процесс будет транслироваться в прямом эфире на официальной странице банка в Instagram.

В акции могут принимать участие граждане Узбекистана, достигшие 16 лет, за исключением сотрудников АО Ravnaq-bank и их близких родственников.

Подробные правила и условия акции доступны по ссылке.





Заказать карту Mastercard можно в офисах банка и через мобильное приложение. На выбор Ravnaq-bank предлагает три вида карт Mastercard — Standart, Gold и кобрендинговая с Aviasales. Последнюю можно оформить бесплатно онлайн с доставкой на дом и кешбэком до 10%.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−202−33−33.

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