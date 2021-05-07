6 и 7 мая в Андижанской, Наманганской и Сурхандарьинской областях наблюдались сходы селей, вызванные обильными осадками.

По данным МЧС Узбекистана, селевые потоки, прошедшие по Кыргызскому каналу в городе Ханабаде и Кургантепинском районе Андижанской области в ночь на пятницу, проникли во дворы и жилые помещения 278 домов. ГУБДД МВД сообщило о подтоплении около 700 домохозяйств в Ханабаде.

В ходе поисково-спасательных работ в махалле «Тейит» Ханабада были обнаружены тела двух детей (2013 и 2018 годов рождения).





Папский район. Фото: УзА.

В Наманганской области селем была размыта часть участка дороги 4P-125 «Наманган — Ташкент» (15−16 километры) в Папском районе и грунт на участке около 3 метров под полотном железной дороги «Ангрен — Пап» (103−106 километры). Ливневые воды подтопили 25 земельных участков в махаллях «Янгиобод» и «Водий».

Сейчас на повреждённых участках автомобильной и железной дороги ведутся восстановительные работы. 7 мая отменён рейс поезда №60 Ташкент — Андижан".





Шерабадский район. Фото: МЧС.

В Сурхандарьинской области селевые потоки проникли на территорию 16 домохозяйств и участков в махаллях «Корабог», «Учёгоч», «Гулистон», Гуржак-2″ Шерабадского раойна, а также 340 домохозяйств и дворов в махаллях «Азларсой», «Богаро» и Элобод" Кумкурганского района. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

В ликвидации последствий стихии участвуют силы региональных Управлений МЧС, хокимиатов, органов внутренних дел, Национальной гвардии, министерств транспорта и энергетики.