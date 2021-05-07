Национальный олимпийский комитет сообщил о начале вакцинации представителей делегации Узбекистана, которые будут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.





Первыми начали вакцинировать парапловцов. После осмотров и анализов троих из 11 спортсменов и двух тренеров привили российским препаратом «Спутник V».

Процесс вакцинации 250 представителей Узбекистана продлится до 1 июня, последними препарат получат члены сборной по боксу.





Международный олимпийский комитет (МОК) 6 мая объявил о подписании меморандума с американской компанией Pfizer и её немецким партнёром BioNTech о предоставлении вакцины против COVID-19 для спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Дополнительные дозы вакцины будут добавлены к существующим квотам вакцин и запланированным поставкам по миру.