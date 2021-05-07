Завершается чистый, добрый священный месяц Рамадан. Компания Novastroy искренне поздравляет всех с великим праздником Рамадан Хайит и дарит клиентам праздничные скидки. В течение трех дней — 10, 11 и 12 мая — у всех появится возможность приобрести современное жилье на выгодных условиях с максимальной скидкой в 21%.





Приобретая квартиру в Parkwood, будущие жители получат ряд преимуществ на территории комплекса, среди которых:

двор без машин;

детская игровая площадка;

лаунж-зона с беседками;

панорамный вид на горы из квартиры;

озелененные, просторные балконы;

квартиры с панорамными окнами;

грамотно спроектированные планировки со сквозным проветриванием;

зона для занятий спортом и многое другое.





Каждый покупатель сможет лично оценить все достоинства будущего жилья, приехав в офис продаж. Здесь менеджеры расскажут об акции, помогут в выборе планировки и подробно ответят на возникшие вопросы.

NovaStroy дарит возможность сделать шаг в новую, счастливую жизнь, где каждый будет окружен красотой, комфортом и безопасностью.

Акция продлится 10, 11 и 12 мая.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−501−55−55.

Адрес: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, 5.

Ориентир: Makro на ул. Нукусской.

Сайт: novastroy.uz

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