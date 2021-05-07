Завершается чистый, добрый священный месяц Рамадан. Компания Novastroy искренне поздравляет всех с великим праздником Рамадан Хайит и дарит клиентам праздничные скидки. В течение трех дней — 10, 11 и 12 мая — у всех появится возможность приобрести современное жилье на выгодных условиях с максимальной скидкой в 21%.
Приобретая квартиру в Parkwood, будущие жители получат ряд преимуществ на территории комплекса, среди которых:
- двор без машин;
- детская игровая площадка;
- лаунж-зона с беседками;
- панорамный вид на горы из квартиры;
- озелененные, просторные балконы;
- квартиры с панорамными окнами;
- грамотно спроектированные планировки со сквозным проветриванием;
- зона для занятий спортом и многое другое.
Каждый покупатель сможет лично оценить все достоинства будущего жилья, приехав в офис продаж. Здесь менеджеры расскажут об акции, помогут в выборе планировки и подробно ответят на возникшие вопросы.
NovaStroy дарит возможность сделать шаг в новую, счастливую жизнь, где каждый будет окружен красотой, комфортом и безопасностью.
Акция продлится 10, 11 и 12 мая.
Более подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−501−55−55.
Адрес: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, 5.
Ориентир: Makro на ул. Нукусской.
Сайт: novastroy.uz
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