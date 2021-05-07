Завершается чистый, добрый священный месяц Рамадан. Компания Novastroy искренне поздравляет всех с великим праздником Рамадан Хайит и дарит клиентам праздничные скидки. В течение трех дней — 10, 11 и 12 мая — у всех появится возможность приобрести современное жилье на выгодных условиях с максимальной скидкой в 21%.


Приобретая квартиру в Parkwood, будущие жители получат ряд преимуществ на территории комплекса, среди которых:

  • двор без машин;
  • детская игровая площадка;
  • лаунж-зона с беседками;
  • панорамный вид на горы из квартиры;
  • озелененные, просторные балконы;
  • квартиры с панорамными окнами;
  • грамотно спроектированные планировки со сквозным проветриванием;
  • зона для занятий спортом и многое другое.


Каждый покупатель сможет лично оценить все достоинства будущего жилья, приехав в офис продаж. Здесь менеджеры расскажут об акции, помогут в выборе планировки и подробно ответят на возникшие вопросы.

NovaStroy дарит возможность сделать шаг в новую, счастливую жизнь, где каждый будет окружен красотой, комфортом и безопасностью.

Акция продлится 10, 11 и 12 мая.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−501−55−55.

Адрес: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, 5.
Ориентир: Makro на ул. Нукусской.

Сайт: novastroy.uz

На правах рекламы.