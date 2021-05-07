По итогам 2020 года численность экономически активного населения Узбекистана составила 14,8 миллиона человек, из них заняты 13,2 миллиона (89,5%), безработных — 1,55 миллиона. То есть, уровень безработицы вырос до 10,5%, следует из предварительных данных Государственного комитета по статистике.

Источник: Центральный банк / Госкомстат

По итогам 2019 года число экономически активных людей было на 78,5 тысячи больше, а безработных — на 223,1 тысячи человек меньше (уровень безработицы — 9%). Изменение этих показателей связано с последствиями пандемии коронавируса, в том числе ростом уровня смертности среди населения и карантинными ограничениями, из-за которых многие люди потеряли работу.

1) В 2000−2006 годах — признанные безработными, зарегистрированными в органах по труду, с 2007 года — незанятое население, нуждающееся в трудоустройстве; 2) Отношение численности экономически активного населения к численности населения в трудоспособном возрасте; 3) Отношение численности занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте; 4) Предварительные данные. Источник: Госкомстат.

Безработица сильнее всего ударила по Самаркандской области, где число безработных увеличилось на 26,1 тысячи — до 174,5 тысячи, Ферганской области на 23,3 тысячи — до 152,2 тысячи, Кашкадарьинской области на 22,2 тысячи — до 147,5 тысячи, Андижанской области 21,2 тысячи — 150,6 тысячи, Ташкентской области на 20,3 тысячи — до 140,9 тысячи.

Источник: Госкомстат

В том числе 19% занятого населения (2,49 миллиона человек) работают в государственном секторе, их число за год увеличилось на 33,7 тысячи. 81% (10,7 миллиона человек) заняты в частном секторе, их число сократилось на 335,3 тысячи.

В разрезе видов экономической деятельности в сферу здравоохранения и социальных услуг дополнительно трудоустроились 35,4 тысячи человек (всего 652,1 тысячи), а в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 15,4 тысячи человек (3,56 миллиона). Это, скорее всего, связано с возросшим спросом на медицинских специалистов из-за пандемии, а также субсидированием развития приусадебных участков и создания сельскохозяйственных кооперативов.

Число занятых уменьшилось сферах промышленности — на 31,8 тысячи, строительства — на 56,8 тысячи, торговли — на 72 тысячи, перевозки и хранения — 23,1 тысячи, других видах деятельности — 194,3 тысячи.