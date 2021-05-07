В отношении каршинского футбольного клуба «Насаф» приняты дисциплинарные меры за попытку оказать воздействие на результат матча путём подкупа судей, сообщила Ассоциация футбола Узбекистана.

На очередном заседании Комитета этики АФУ стало известно, что в прошлом сезоне Суперлиги представитель команды из Кашкадарьи пытался переманить арбитров на свою сторону за счёт их материального обогащения .

За нарушение пункта 5.26 дисциплинарного кодекса футбольный клуб «Насаф» оштрафован на 50 млн сумов, говорится в заявлении ассоциации.

«Газета.uz» писала, что в конце прошлого года АФУ выявила причастие трёх арбитров, в том числе одного рефери ФИФА, к договорным матчам Суперлиги и Про-лиги. Тогда судьи были отстранены от футбольной деятельности и оштрафованы на сумму от 10 до 90 млн сумов.