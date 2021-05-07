Паркентский базар и жилой квартал вокруг него возник на рубеже XIX—XX веков у перекрестка крупных дорог. Вот уже больше века этот район, проникнутый духом истории, остается одним самых удобных для проживания. За последние 30 лет здесь выросли типовые панельные дома, появилась развитая транспортная инфраструктура, множество детских садов, государственных и частных школ, парков и магазинов.





В новой истории города на перекрестке Паркентской улицы и проспекта Мирзо Улугбека вырастет жилой комплекс «Династия». Его расположение в центре давно обжитого района не случайно. Философия компании Golden House, которая курирует проект, предполагает, что главное — это удобство для людей, а все пространство вокруг должно соответствовать их потребностям. Эту концепцию продолжают и архитектурные линии комплекса, а также его современные инженерные и технические решения.

ЖК «Династия» строится в местности с развитой инфраструктурой, где все необходимое находится в пешей доступности. Сам комплекс с его удобной и доступной жилой средой прекрасно впишется в окружающую действительность. Проектом предусмотрены пешеходные бульвары, благоустроенные общественные, спортивные и игровые зоны, места для отдыха горожан.





Компания-застройщик уделяет пристальное внимание не только внешнему оформлению, но и внутреннему содержанию. Для жилого комплекса выбран проект, в котором учтены сейсмические нагрузки и климатические особенности региона. При разработке дизайна и стандартов входных групп, помещений общего пользования и отдельных квартир были учтены все современные требования к оборудованию и материалам.

К продаже в жилом комплексе «Династия» предлагаются просторные квартиры бизнес-класса: от однокомнатных площадью от 32 кв. м до четырехкомнатных площадью от 93 кв. м с высокими трехметровыми потолками. Каждого покупателя, приобретающего квартиру в ЖК, ждет приятный бонус — кухня в подарок. Кухонный гарнитур сделан по индивидуальному проекту в соответствии с площадью и планировкой выбранной квартиры.





Еще один приятный сюрприз — готовый ремонт. Квартиры сдаются с установленными окнами и дверями, сантехникой и инженерными системами, уложенным полом и кафелем. Высокие энергосберегающие окна размером 140×250 см визуально увеличивают пространство, наполняют квартиру светом и свежим воздухом. Двухкамерный стеклопакет надежно удерживает тепло, не пропускает шум с улицы и не конденсирует. Дополнительный уют в квартирах обеспечивают индивидуальные двухконтурные котлы и предусмотренные проектом панельные радиаторы в каждой комнате.





В каждой входной группе запланированы колясочные помещения, где можно хранить велосипеды, самокаты, коляски и прочий детский транспорт. Система безопасности предусматривает вход на территорию комплекса только для своих, а в подъезды — через систему домофонов. В сквозных подъездах предусмотрены просторные современные лифты грузоподъемностью до тысячи кг.

В ЖК серьезно относятся к обеспечению безопасности. Концепция «двор без машин» предполагает, что резиденты и гости ЖК смогут оставить автомобили на парковке. Жители смогут наслаждаться уютным двором без машин, а дети — спокойно играть в чистом зеленом дворе. По внешнему периметру корпусов будет установлена система видеонаблюдения, контролирующая не только территорию, но и происходящее на гостевых автостоянках. Хорошо заметные камеры видеонаблюдения на подъездах будут охватывать близлежащее дворовое пространство. В каждой квартире будет установлена индивидуальная система пожарной сигнализации с датчиками задымления.

Продажа квартир комплекса в разгаре, стоит успеть воспользоваться выгодным предложением. Покупка новой квартиры в жилом комплексе компании Golden House может стать началом добрых семейных традиций.

Офис продаж ЖК «Династия»: Яшнабадский р-н, пересечение улиц Паркентская и Мирзо-Улугбека.

Call-центр: (+998) 78−888−11−22.

Сайт: dynasty-gh.uz

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