Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил дом Рустама Касымова, бывшего советника главы государства, скончавшегося 7 мая в возрасте 64 лет. Его сопровождали премьер-министр, руководитель Администрации президента, хоким Ташкента и другие официальные лица.
Как сообщила пресс-служба президента, руководитель страны выразил соболезнования детям и родным Рустама Касымова, были прочитаны суры из Корана.
«Я глубоко опечален. Мы делали все, что в наших силах. Но такова воля Всевышнего. Мы потеряли преданного Родине, самоотверженного, образованного человека, передового представителя нашей нации», — сказал Шавкат Мирзиёев.
«Мы долгие годы работали вместе, вместе преодолевали трудности. Он был мне прочной опорой и советником. Пусть дети продолжат его дело», — добавил он.
Президент отметил, что семье и детям покойного будет оказана постоянная забота.
ААБ
Все сказанное Президентом про этого человека абсолютно ВЕРНО!!! Спасибо ему за его дела, он действительно был замечательным человеком! Земля ему пухом. Жойлари жаннатдан бўлсин.