Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил дом Рустама Касымова, бывшего советника главы государства, скончавшегося 7 мая в возрасте 64 лет. Его сопровождали премьер-министр, руководитель Администрации президента, хоким Ташкента и другие официальные лица.

Как сообщила пресс-служба президента, руководитель страны выразил соболезнования детям и родным Рустама Касымова, были прочитаны суры из Корана.

«Я глубоко опечален. Мы делали все, что в наших силах. Но такова воля Всевышнего. Мы потеряли преданного Родине, самоотверженного, образованного человека, передового представителя нашей нации», — сказал Шавкат Мирзиёев.





«Мы долгие годы работали вместе, вместе преодолевали трудности. Он был мне прочной опорой и советником. Пусть дети продолжат его дело», — добавил он.

Президент отметил, что семье и детям покойного будет оказана постоянная забота.