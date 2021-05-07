Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 мая провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Главы двух стран обменялись поздравлениями и пожеланиями в связи с 76-годовщиной Победы над фашизмом, а также обсудили укрепление узбекско-российских отношений. Президенты отметили, что необходимы дополнительные меры для роста объёмов взаимной торговли.

Как уточняет пресс-служба Кремля, Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин также обсудили борьбу с COVID-19 и организацию производства вакцины на территории Узбекистана. Они приветствовали договорённости Таджикистана и Кыргызстана о решении конфликта политико-дипломатическими средствами и подтвердили готовность содействовать стабилизации обстановки.

Кроме того, президенты рассмотрели график предстоящих мероприятий и договорились о продолжении подготовки запланированных встреч на высшем уровне.