В Бахмальском районе Джизакской области «в результате безответственного отношения медицинских работников» скончались две беременные женщины, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, жительницы района Э. З. и З. И. были взяты на диспансерный учёт в 2020 году. Несмотря на это, закреплённые за участком патронажная медсестра и врач общей практики не провели полное медицинское обследование, а также не предприняли необходимые меры по лечению выявленных у женщин заболеваний, говорится в сообщении.

В результате в апреле этого года женщины скончались в Джизакском областном перинатальном центре. В областной прокуратуре добавили, что с начала года в районе также умерли семь младенцев.

В ходе изучения ситуации прокуратура также ознакомилась с проводимой в Бахмальском районе работой по оказанию медпомощи беременным женщинам. Выяснилось, что в 2020 году 725 рожениц были взяты на учёт с опозданием, ещё 85 будущих матерей вовсе не проходили скрининг.

Кроме того, в течение шести месяцев прошлого года для выявления наследственных заболеваний у женщин, которые после первичного скрининга были внесены в группы риска, ни разу не брали кровь на анализы. По итогам проверок в областное управление здравоохранения внесено предписание.

По факту смерти двух беременных женщин городская прокуратура Джизака ведёт доследственную проверку.

В конце апреля председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Нариман Умаров указывал на недостатки в обеспечении законодательства об охране репродуктивного здоровья матери и ребенка. По его словам, в прошлом году уровень младенческой смертности вырос на 428 случаев, материнской смертности — на 10.