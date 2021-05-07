В Бахмальском районе Джизакской области «в результате безответственного отношения медицинских работников» скончались две беременные женщины, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
По данным ведомства, жительницы района Э. З. и З. И. были взяты на диспансерный учёт в 2020 году. Несмотря на это, закреплённые за участком патронажная медсестра и врач общей практики не провели полное медицинское обследование, а также не предприняли необходимые меры по лечению выявленных у женщин заболеваний, говорится в сообщении.
В результате в апреле этого года женщины скончались в Джизакском областном перинатальном центре. В областной прокуратуре добавили, что с начала года в районе также умерли семь младенцев.
В ходе изучения ситуации прокуратура также ознакомилась с проводимой в Бахмальском районе работой по оказанию медпомощи беременным женщинам. Выяснилось, что в 2020 году 725 рожениц были взяты на учёт с опозданием, ещё 85 будущих матерей вовсе не проходили скрининг.
Кроме того, в течение шести месяцев прошлого года для выявления наследственных заболеваний у женщин, которые после первичного скрининга были внесены в группы риска, ни разу не брали кровь на анализы. По итогам проверок в областное управление здравоохранения внесено предписание.
По факту смерти двух беременных женщин городская прокуратура Джизака ведёт доследственную проверку.
В конце апреля председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Нариман Умаров указывал на недостатки в обеспечении законодательства об охране репродуктивного здоровья матери и ребенка. По его словам, в прошлом году уровень младенческой смертности вырос на 428 случаев, материнской смертности — на 10.
Арслан Махмудов
Сами довели до такого что не кто не хотел учится. Теперь собираем плоды.
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А чем конкретно врачи-то виноваты? Взяли на дисп. учет и не провели до конца обследование — так чаще всего сами беременные и не проходят до конца обследование, т.к. есть такие исследования, которые проводятся в частных клиника, куда они не идут из-за платных услуг.
А 725 которые с опозданием были взяты на учет — тут в чем вина врачей? Они что, каждый день к каждой женщине должны подходить и спрашивать точно ли она не беременна? Если сами они не идут вставать на учет как врач сможет узнать-то? Прокуратура, можете на это ответить? Или вы только крайних можете искать?
Касательно 85 беременных, которые не проходили скрининг то же самое. Если врач отправляет на скрининг, а беременные не идут, то врач сам их за ручки таскать не будет.
С сбором крови в течение 6 месяцев у тех, у кого наследственные заболевания были выявлены то же самое — отправляют их, а беременные сами не идут. А потом, когда рожают с наследственными заболеваниями (читай, неизлечимыми заболеваниями), крайним делают врача.
В своем здоровье в первую очередь должен быть заинтересован сам больной, если ему на свое здоровье пофиг, врач абсолютно бессилен. Он врач, а не Бог.