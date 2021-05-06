Национальный банк Узбекистана предлагает получать денежные переводы более простым и выгодным способом. Пользователи мобильного приложения Milliy могут получать деньги из России в национальной валюте с помощью приложения «Сбербанк онлайн» на электронный кошелек, карту UzCard или HUMO Национального банка в любое время.
Денежный перевод осуществляется в рублях. При зачислении на электронный кошелек или карту он будет автоматически сконвертирован в сумы.
Одной из важных особенностей таких переводов является то, что конвертация производится по выгодному курсу.
Условия денежных переводов:
- максимальная сумма перевода в день — 50 тысяч рублей;
- комиссия — 1% (минимум 30 рублей).
Максимальная сумма перевода, а также комиссия за осуществление устанавливаются и могут быть изменены «Сбербанком» России.
Чтобы отправить деньги, необходимо:
- Скачать мобильное приложение «Сбербанк онлайн».
- Ввести номер телефона получателя, зарегистрированного в Milliy.
Чтобы получить денежный перевод, нужно:
- Скачать мобильное приложение Milliy.
- Открыть электронный кошелек в национальной валюте либо зарегистрировать карту Humo или UzCard от НБУ.
- Установить доступ для карты. Перейдя в раздел «карты» нужно открыть «действия с картой — редактировать карту — принимать международные переводы».
Электронный кошелек открывается автоматически для идентифицированных пользователей мобильного приложения Milliy.
Получать переводы можно выгодно в режиме 24/7.
Скачать приложение Milliy можно по ссылке.
Телефон отдела денежных переводов: (+998) 78−148−00−10.
Сайт: nbu.uz/milliy
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