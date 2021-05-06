Первый пилотный рейс в рамках Таможенной конвенции о международной перевозке грузов (TIR, МДП) организован из Пакистана в Центральную Азию. Он был организован Агентством США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с пакистанской TCS Logistics, сообщила пресс-служба посольства США в Узбекистане.

Пилотный груз из лекарственных препаратов на основе трав, предназначенный для Узбекистана, покинул Карачи 29 апреля и прибыл в Ташкент 4 мая, преодолев маршрут Карачи-Кабул-Термез.

Рейс стал первым из пяти запланированных пробных рейсов в страны Центральной Азии через Афганистан и Китай. Целью пилотного проекта является проверка жизнеспособности различных маршрутов международного транзита в Центральную Азию и за ее пределы в рамках Конвенции МДП и выявление операционных и логистических проблем, возникающих во время поездки.

Успешное выполнение первого рейса в Ташкент должно укрепить доверие трейдеров и транспортных операторов с обеих сторон в отношении применения Конвенции МДП для трансграничной торговли и транзита и будет способствовать усилению интеграции и взаимодействия в региональной торговле, говорится в сообщении.

USAID оказало техническую и финансовую поддержку инициативе через проект по региональной экономической интеграции в Пакистане. Дополнительную поддержку в странах назначения в реализации пробных рейсов оказывают офисы проекта USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест.

TCS Logistics на сегодня является единственным логистическим оператором, имеющим лицензию на перевозки МДП от Пакистанского Национального комитета Международной торговой палаты с разрешения Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

Конвенция МДП была подписана в 1975 году под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. Конвенция широко применяется при международной перевозке грузов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии и получает всё более широкое применение в Афганистане и странах Центральной Азии. Все эти страны являются договаривающимися сторонами конвенции.