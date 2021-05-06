В системе «Узпромстройбанка» совместно с Международной финансовой корпорацией (МФК) и Европейским банком реконструкции и развития осуществляется широкомасштабная трансформация. Реализуемый в банке проект «Разработка и внедрение системы бюджетирования» на основе программы SAP Business Planning and Consolidation (Германия) также является составной частью данных процессов.

Премия SAP Quality Awards, демонстрируя лидерство по внедрению проектов SAP, предоставляется компаниям, достигшим весомых результатов трансформации бизнеса.

По оценке жюри конкурса, проект «Узпромстройбанка» «Разработка и внедрение системы бюджетирования» соответствует всем необходимым требованиям. Эта программа стала одним из крупнейших проектов трансформации, осуществленных в странах СНГ.

В настоящее время в банке на базе программы SAP Business Planning and Consolidation внедрено единое систематизированное программное обеспечение по осуществлению процесса бюджетирования, выявлению эффективности и рентабельности банковских продуктов, а также отслеживанию бизнеса в подразделениях и филиалах банка.

При этом использованы современные методы взаимосвязи бюджета и стратегии развития банка. Налажен механизм автоматического вычисления показателей эффективности финансового учреждения: рентабельности активов (ROA) и капитала (ROE), СПРЭД, процентной маржи, CIR, LDR и других. До настоящего времени успешно проведена работа по 9 из 15 этапов данного проекта.

«Узпромстройбанк» в рамках процессов трансформации основывается на технологии SAP, планирует продолжать развитие системы бюджетирования и финансового анализа. Банком в программе SAP проводится работа по созданию методологии формирования трансфертной оценки и программирования аллокации расходов.

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