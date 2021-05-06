Информация о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» предназначена только для государственных служащих, не соответствует действительности, заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботир Курбонов.
Он отметил, что «Спутник V», как и другие вакцины, в настоящее время используется для прививки граждан старше 65 лет и медицинских работников, которые подвержены риску инфицирования коронавирусом.
В центры вакцинации в Ташкенте обращаются люди, не входящие в эти категории, из-за чего им отказывают в получении вакцины. К настоящему моменту в столице «Спутником V» было вакцинировано 23 тысячи граждан. На этой неделе препарат должен поступить в регионы Узбекистана. Всего в страну было поставлено 100 тысяч доз (по 50 тысяч доз первого и второго компонента) этой вакцины.
1 мая заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Одилжон Таджиев сообщил о получении вакцины «Спутник V». В связи с вопросами интернет-пользователей позже он уточнил, что привился по состоянию здоровья.
Александр Романенко
У нас у каждого есть свои болячки, и что?
Vladimir Lee
Странные слухи.
Спутник V делают первым кто находится в зоне риска — врачам, пенсионерам и педагогам.
У нас на районе пенсионеры получают данную вакцину и никто из них не чиновник.
Людям лишь сплетничать.
Файзулло Хамидов
да вы что как вы узнали что народ так думает это нам даже в голову не приходит у нас нет исключительных людей или организаций нас все равны
Lola Radjabova
Очень жаль этого человека. Понимаю, что наша страна поздно получила “Спутник“ не из-за него. Решали те, кто повыше. Но мало кто пожелает ему теперь здоровья. Мы звоним в поликлиники каждый день, нам отвечают, что по возрасту не подходим. А он подходит?! По состоянию здоровья. Нас о здоровье никто не спрашивает. Нужно было ему выбирать китайскую или индийскую вакцину. Теперь уж поздно..
Максим
50000 на 34 млн населения..