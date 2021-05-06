Информация о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» предназначена только для государственных служащих, не соответствует действительности, заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботир Курбонов.

Он отметил, что «Спутник V», как и другие вакцины, в настоящее время используется для прививки граждан старше 65 лет и медицинских работников, которые подвержены риску инфицирования коронавирусом.

В центры вакцинации в Ташкенте обращаются люди, не входящие в эти категории, из-за чего им отказывают в получении вакцины. К настоящему моменту в столице «Спутником V» было вакцинировано 23 тысячи граждан. На этой неделе препарат должен поступить в регионы Узбекистана. Всего в страну было поставлено 100 тысяч доз (по 50 тысяч доз первого и второго компонента) этой вакцины.

1 мая заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Одилжон Таджиев сообщил о получении вакцины «Спутник V». В связи с вопросами интернет-пользователей позже он уточнил, что привился по состоянию здоровья.