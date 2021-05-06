В социальных сетях распространилась информация о сбросе сточных вод из городской канализации Карши в реку Кашкадарья. В сообщении отмечалось, что жители купаются в реке, а также используют воду, чтобы напоить свой скот.

Кашкадарьинское областное управление по экологии и охране окружающей среды подтвердило этот факт. По данным Госкомэкологии, сброс сточных вод происходил из-за неисправности канализационной насосной станции «Сохил буйи», принадлежащей территориальному водоснабжающему предприятию Карши.

Поломка на насосной станции устранена, а на ответственных сотрудников водоснабжающего предприятия оформлен административный протокол по части 1 статьи 72 (нарушение правил охраны водных ресурсов) за загрязнение реки Кашкадарья, отметили в комитете.