На базе Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета с 2021/2022 учебного года создаётся Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана. Постановление об этом 4 мая издало правительство Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.

В институте будет внедрена кредитно-модульная система образования. Обучение будет вестись пять дней в неделю, а суббота определена днём самообразования.

Со следующего учебного года совместно с Германским обществом международного сотрудничества в институте будут созданы Центр «Геоинформационные системы» и лаборатория.

Кроме того, будет открыт учебно-научный центр «Агротехнологии селекции, семеноводства и выращивания масличных культур».

Специалистам, приглашённым на работу в институт из-за рубежа и из других регионов Узбекистана, на льготных условиях будет выделяться доступное строящееся жилье в Нукусе.