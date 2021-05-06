Информация о том, что хокимият Ташкента разрешил проведение акции «Бессмертный полк», не соответствует действительности, сообщила в четверг пресс-служба столичной администрации.

В социальных сетях распространилась информация о том, что на проведение акции дано разрешение. На самом деле заместитель хокима города Мухтар Мухитдинов направил обращение организаторов акции в установленном порядке в ГУВД и УБДД, отметили в хокимияте.

«На обращение поставлена виза „Ўрнатилган тартибда кўриб чиқилсин“, то есть „Рассмотреть в установленном порядке“, а не „Принять к исполнению в установленном порядке“, как говорится в сообщении в интернете», — заявили в пресс-службе хокимията.

«Ни одна из компетентных организаций, куда обратились организаторы акции „Бессмертный полк“, не дала разрешения на проведение массового мероприятия в нынешних условиях пандемии», — добавили в хокимияте.

Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 1 мая в стране временно приостановлено проведение различных массовых мероприятий, в частности, «концертов, праздничных выступлений и массовых флешмобов».

«В этом году определено проведение мероприятий, посвящённых Дню памяти и почестей (9 Мая — ред.), со строгим соблюдением карантинных правил, в компактной форме. Не стоит забывать, что подобные ограничения касаются и массового мероприятия „Бессмертный полк“, которое предусматривает участие сотен человек. Так как защита здоровья нашего населения в нынешних сложных эпидемиологических условиях считается нашей самой важной задачей», — подчеркнули в хокимияте.

В решении спецкомиссии, распространённом 6 мая, отмечается, что для защиты здоровья населения, предотвращения обострения эпидемиологической ситуации в стране День памяти и почестей должен отмечаться «со строгим соблюдением требований карантина в рамках программы, утвержденной постановлением президента от 20 апреля (ПП-5081)».

«Запрещается проводить любые массовые мероприятия, не предусмотренные вышеуказанной программой. Соблюдение этого карантинного ограничения контролируется Советом министров Республики Каракалпакстан и местными хокимиятами, Национальной гвардией, правоохранительными органами и другими соответствующими организациями», — говорится в сообщении.