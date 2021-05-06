В настоящее время покупатели недвижимости в первую очередь обращают внимание на саму квартиру, затем — на благоустройство района, где расположен жилой комплекс. В последнюю очередь — на свой будущий двор. Golden House стремится изменить эту тенденцию и приучить своих жителей к тому, что придомовая территория — это продолжение дома, которое должно дарить эстетическое удовольствие, комфорт и чувство безопасности. Greenwich не станет исключением. Жителей британского квартала будет радовать уютный и безопасный двор без машин, потому что об удобной парковке девелопер позаботился заранее.





Британский квартал Greenwich продолжает традиции старой доброй Англии и обращает особое внимание на благоустройство территории, ее удобство для взрослых и маленьких резидентов квартала. В основе ландшафтного планирования ЖК — благородные живописные пейзажи, обладающие удивительным чувством меры и эстетикой. В озелененных дворах будет место для прогулок и детских игр: запланировано обустройство детских площадок (по две в каждом дворе) с безопасным покрытием. Оно экологично и разработано специально для того, чтобы избежать травм во время активных игр.

Еще одна особенность жилого квартала — бульвар, который объединит на своей территории дарящие прохладу фонтаны и множество уголков для комфортного отдыха. Тех, кто хочет спокойно провести время на свежем воздухе, встретят вместительные узорные беседки высотой 5,5 м и шириной 4 м. В каждом дворе их будет по две. Со временем их оплетут вьющиеся растения. Внутри беседок, стоящих на удалении от шумных детских площадок, будет тихо, прохладно и уединенно.

Проектом озеленения жилого комплекса Greenwich занимается одна из ведущих в этой сфере компаний — Nova-Park Landscaping. Именно поэтому в зеленой архитектуре комплекса используются только качественные материалы. 85% насаждений привезут из итальянского города Пистоя, провинция Тоскана. Пистоя исторически считается одним из мировых центров садоводства и славится своими питомниками декоративных растений для наружного применения в общественных зеленых зонах.

В каждом дворе будет высажено свыше трех тысяч зеленых насаждений: деревьев, кустарников и трав, принадлежащих к более 30 видам растений. В их числе раскидистые ирга Ламарка и ликвидамбар, декоративные слива растопыренная и спирея серая, долго и красиво цветущие котовник Фассена, эрика, гортензия метельчатая, астра новоанглийская. Планируется высадить множество роз. Этот прекрасный цветок не только считается королевой сада, но и является традиционной геральдической эмблемой Англии.





Все композиции созданы в стиле романтизма, который предполагает гармоничное сочетание цвета и материалов. Как комментируют представители застройщика, флора в британском квартале — это «Ferrari среди зеленых насаждений». Именно оформление дворов в уже заселенных ЖК вызывает особый восторг у жителей, превзойдя их самые смелые ожидания.

Проект озеленения ЖК Greenwich — настоящий гимн красоте природы, воплощение аристократического стиля жизни благодаря продуманному подходу к планированию и осуществлению проекта.





Свободных квартир в новом жилом микрорайоне остается все меньше, не стоит упускать возможность прикоснуться к настоящему духу Англии в центре Ташкента.

Адрес офиса продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: Парк культуры и отдыха имени Фурката.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: greenwich.uz

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