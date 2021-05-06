Время нахождения школьников на территории учебного заведения будет контролироваться с помощью системы распознавания лиц Face ID. Об этом на совместном заседании министерств народного образования и внутренних дел объявил глава МНО Шерзод Шерматов, сообщило УзА.
Министр также отметил, что для повышения качества образования в классах установят камеры видеонаблюдения с записью звука, которые будут интегрированы с информационными системами органов внутренних дел и инспекторов профилактики.
Данные нововведения вводятся в рамках совместных мероприятий двух ведомств по борьбе с преступностью среди молодёжи, отмечалось на заседании. Начальник Главного управления профилактики правонарушений МВД, полковник Бахтиёр Бердиалиев обратил внимание на тяжкие и особо тяжкие преступления, совершённые несовершеннолетними и школьниками, в результате слабой работы по проверке посещаемости в школах, оставления без присмотра школьников и отсутствия сотрудничества между инспекторами профилактики и администрацией школы.
Участники заседания также обсудили события в Ташкентской, Наманганской, Ферганской, Сурхандарьинской областях, Каракалпакстане, преступления, совершенные школьниками, и их последствия.
Министерства договорились разработать «дорожную карту» и проводить совместные мероприятия по возвращению «безнадзорных школьников» к учебному процессу. Кроме того, стороны также договорились принять необходимые меры для предотвращения распространения наркотиков и психотропных веществ среди учащихся Ташкента, прикрепить сотрудников к школам, которые требуют особого контроля.
Глава МВД Пулат Бобожонов поручил отделам внутренних дел, за которыми закреплены около 220 школ, до начала нового учебного года проконтролировать проведение в школах ремонта и благоустройства, организовать в учреждениях комнаты безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений, обеспечить рабочее состояние дорожных знаков, разметки и пешеходных переходов, расположенных рядом со школами.
Ранее «Газета.uz» проанализировала статистику преступности за карантинный год. Уровень преступности в Узбекистане в 2020 году увеличился впервые с 2017 года. Рост составил 34,7%, в том числе в Ферганской области — в 2,1 раза, в Ташкенте — 28,8%. Резко выросла молодёжная преступность, а также случаи краж, мошенничества, хулиганства, умышленных убийств, грабежей и других.
Sergey Prostorov
А может лучше эти деньги вложить в образование, а не в цифровой концлагерь? Хотя о чем это я.
Ярослав К.
Сначала школы в порядок приведите..
Elena Elena
Не раз я писала о том, что на наших детей смотрят как на потенциальных преступников, что не есть хорошо.
Интересно,
1) новшество с установкой камер коснётся всех школ или только государственных? Справедливости ради, его нужно распространить на все(!) школы, без исключения — как на частные, так и на государственные.
2) количество рейдов в школы со стороны работников ОВД сократится или нет?
3) какие меры борьбы с преступностью будут предприниматься среди великовозрастных преступников, которые расхищая средства Госбюджета, воруют их у нас, у народа, у наших детей? Эти средства можно было направить на организацию БЕСПЛАТНЫХ кружков и спортивных секций, дабы оградить детей от пагубного влияния нездоровой среды. Не так ли? Об этом работники министерств не задумывались?
Когда же в конце концов вы будете работать с коррупционерами и бороться с ними не на бумаге, не громогласно сотрясая воздух, а сажая их и конфисковывая их имущество в пользу государства? Увеличение числа преступников — это следствие того, что “благодаря“ коррупционерам произошло сильное расслоение общества, они паразитируют на народе, зажимая его всё в больше в тиски — низкие зарплаты, уровень покупательской способности ниже плинтуса. Вследствие этого, у людей нет свободных средств на всестороннее развитие своих детей. Те, кто должно бить тревогу, выявлять причины, искоренять их, предлагают лишь камеры! Позор!!!
Doniyor Baxtiyor Madatov
В школах нормальных компьютерных и лабораторных классов нет. Зато будут сверхсовременные камеры слежения. Ведь посещяемость у нас всегда важнее, чем качество образования.
Nadira Shah
К сожалению, реальности сегодняшней жизни вызывают необходимость многих изменений. — Facе ID становится нормальной необходимостью не только в школах, но и в учреждениях.
Но нельзя забывать, что сейчас нам нужны влияния в развитии:
школьной программы
подготовки учащихся старших классов к жизни после школы — я имею в виду преподавание необходимых навыков для выпускников, которые понадобятся после школы
пересмотра учебников, и переподготовку учителей в соответствии с требованиями времени,
а также для переподготовки преподавателей для перехода на преподавание БЕЗ использования учебников
организации школьных библиотек
*** каждая школа, включая сельскую местность, должны иметь
*** При умном раскладе можно избежать затраты на переподготовку огромного количества людей. Один из путей которыми пользуются в американской системе: готовят костяк из учителей, обучают лидеров, которые дальше обучают своих коллег.
Изменения в образовании не произойдут в одну ночь. Процесс реорганизации не может быть скоропалительным.