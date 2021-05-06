Время нахождения школьников на территории учебного заведения будет контролироваться с помощью системы распознавания лиц Face ID. Об этом на совместном заседании министерств народного образования и внутренних дел объявил глава МНО Шерзод Шерматов, сообщило УзА.

Министр также отметил, что для повышения качества образования в классах установят камеры видеонаблюдения с записью звука, которые будут интегрированы с информационными системами органов внутренних дел и инспекторов профилактики.

Данные нововведения вводятся в рамках совместных мероприятий двух ведомств по борьбе с преступностью среди молодёжи, отмечалось на заседании. Начальник Главного управления профилактики правонарушений МВД, полковник Бахтиёр Бердиалиев обратил внимание на тяжкие и особо тяжкие преступления, совершённые несовершеннолетними и школьниками, в результате слабой работы по проверке посещаемости в школах, оставления без присмотра школьников и отсутствия сотрудничества между инспекторами профилактики и администрацией школы.

Участники заседания также обсудили события в Ташкентской, Наманганской, Ферганской, Сурхандарьинской областях, Каракалпакстане, преступления, совершенные школьниками, и их последствия.

Министерства договорились разработать «дорожную карту» и проводить совместные мероприятия по возвращению «безнадзорных школьников» к учебному процессу. Кроме того, стороны также договорились принять необходимые меры для предотвращения распространения наркотиков и психотропных веществ среди учащихся Ташкента, прикрепить сотрудников к школам, которые требуют особого контроля.

Глава МВД Пулат Бобожонов поручил отделам внутренних дел, за которыми закреплены около 220 школ, до начала нового учебного года проконтролировать проведение в школах ремонта и благоустройства, организовать в учреждениях комнаты безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений, обеспечить рабочее состояние дорожных знаков, разметки и пешеходных переходов, расположенных рядом со школами.

Ранее «Газета.uz» проанализировала статистику преступности за карантинный год. Уровень преступности в Узбекистане в 2020 году увеличился впервые с 2017 года. Рост составил 34,7%, в том числе в Ферганской области — в 2,1 раза, в Ташкенте — 28,8%. Резко выросла молодёжная преступность, а также случаи краж, мошенничества, хулиганства, умышленных убийств, грабежей и других.