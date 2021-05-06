Кабинет министров 29 апреля утвердил постановление об организации деятельности Межведомственного совета по делам лиц с инвалидностью, сообщила Norma.uz.

Совет возглавил заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев. В него также вошли министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев, министр по делам махалли и семьи Рахмат Маматов, министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов, председатель Общества инвалидов Узбекистана Комил Абдуллаев, министр народного образования Шерзод Шерматов, министр дошкольного образования Агриппина Шин и другие.

Основными задачами Межведомственного совета являются:

координация деятельности органов, реализующих государственную политику в области обеспечения прав инвалидов;

участие в реализации госпрограмм реабилитации, социальной защиты и защиты прав инвалидов;

содействие в образовании, профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации, трудоустройстве инвалидов;

участие в создании благоприятных условий для полноценного участия инвалидов в жизни общества и государства.

В октябре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев подписал закон о правах лиц с инвалидностью. В нём описаны права и гарантии людей с инвалидностью на жильё, в том числе льготное, образование и трудоустройство, а также доступные инфраструктуру, информацию и госуслуги.