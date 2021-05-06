Кабинет министров 29 апреля утвердил постановление об организации деятельности Межведомственного совета по делам лиц с инвалидностью, сообщила Norma.uz.
Совет возглавил заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев. В него также вошли министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев, министр по делам махалли и семьи Рахмат Маматов, министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов, председатель Общества инвалидов Узбекистана Комил Абдуллаев, министр народного образования Шерзод Шерматов, министр дошкольного образования Агриппина Шин и другие.
Основными задачами Межведомственного совета являются:
- координация деятельности органов, реализующих государственную политику в области обеспечения прав инвалидов;
- участие в реализации госпрограмм реабилитации, социальной защиты и защиты прав инвалидов;
- содействие в образовании, профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации, трудоустройстве инвалидов;
- участие в создании благоприятных условий для полноценного участия инвалидов в жизни общества и государства.
В октябре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев подписал закон о правах лиц с инвалидностью. В нём описаны права и гарантии людей с инвалидностью на жильё, в том числе льготное, образование и трудоустройство, а также доступные инфраструктуру, информацию и госуслуги.