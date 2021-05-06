5 мая в Узбекистане было выявлено 452 случая коронавируса (днём ранее — 404) — это наибольший суточный прирост с начала года. Общее количество официально подтверждённых случаев составило 93176, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее число случаев зарегистрировано, как обычно, в Ташкенте — 229. В Самаркандской области выявлено 85 случаев, в Ташкентской — 71, в других регионах — 10 или меньше.

За день отмечено два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число таких случаев, зафиксированных официально, достигло 657.

Сейчас на лечении в медицинских учреждениях находится 3544 человека (прирост за день — 10 человек).

По итогам 5 мая в рамках массовой вакцинации населения от коронавируса применено свыше 1 миллиона 9510 доз вакцины, в том числе 32533 доз в качестве второй дозы. За сутки вакцину получили 45616 человек, из них 34089 — первую дозу, 11527 — вторую.

В Ташкенте на данный момент вакцинировано почти 79 тысяч человек, в том числе 5 мая было вакцинировано 7200 человек.