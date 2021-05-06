На данный момент в продаже в Alfraganus находятся коммерческие помещения первой фазы строительства, 40% из которых уже реализовано. Компания Bizning Uylar предлагает ознакомиться с выгодными коммерческими точками на территории торгового квартала Alfraganus, которые реализуются по привлекательным ценам.

Предложение №1: 120 кв. м

Данное помещение находится в блоке H2 и рекомендовано под точку общепита. Преимущества помещения — выгодное расположение в центре торгового квартала, отсутствие конкуренции в данном сегменте, а также то, что напротив расположены такие бренды как Karl, Calvin Klein, Urban Store и другие. Эти бренды обеспечат трафик платежеспособных клиентов.





Предложение №2: 106 кв. м

Помещение расположено в блоке C и рекомендуется под магазин техники и электроники, как и 90% помещений данного блока. Это обеспечит стабильный поток новых клиентов. Также преимуществом является достаточно близкое расположение к дороге. Посетители, прибывшие в Alfraganus, увидят магазин одним из первых.





Предложение №3: 70 кв. м

Помещение, рекомендованное под магазин одежды или обуви, располагается в блоке G5. Главным преимуществом данной точки является локация — блок G расположен на центральной площади торгового квартала, которая станет центром притяжения для всех посетителей.





Выше представленные помещения реализуются по выгодным ценам и со скидкой до 25% только до 15 мая.

Подробности можно узнать в офисе продаж компании и по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

На правах рекламы.