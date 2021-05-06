1 мая в Ташкенте состоялось открытие первого инновационного шоурума Akfa, расположившегося в удобной локации на перекрестке по улице Олтинтепа, недалеко от Паркентского рынка. Церемония открытия по традиции началась с торжественного разрезания ленты и приветствия гостей генеральным директором Akfa Камраном Гулямовым. Далее проследовала экскурсия по новому шоуруму площадью почти 620 кв. м и образцам инновационной продукции Akfa и партнеров.





Первый инновационный шоурум Akfa — это гармоничное и продуманное пространство, разделенное на небольшие залы и позволяющее продемонстрировать новые разработки в действии прямо на месте. Для удобства гостей около каждого образца продукции установлен планшет, демонстрирующий принцип его работы, а консультанты шоурума всегда готовы объяснить преимущества продукции, показать ее в действии и посоветовать подходящую модель.





Модели, представленные в инновационном шоуруме, во многом ориентированы на бизнес-сектор и будут особенно интересны рестораторам, владельцам торгово-развлекательных точек и девелоперам, находящихся в поиске современных функциональных решений.





Большинство моделей полностью автоматизированны, поддерживают систему «умный дом» и управляются с помощью пульта или голосового помощника от «Яндекса». Помимо оконно-дверных конструкций, таких как система раздвижного балкона, вертикально-раздвижные системы, кассетные и монолитные маркизы, рулонные шторы для террас и беседок и складные двери, в шоуруме представлены и принципиально новые технологии.





Например, накладывающаяся на стекло смарт-пленка PDLC позволяет одним нажатием кнопки затонировать стекло в офисе, кабинете или переговорной, обеспечивая конфиденциальность. Складные двери экономят пространство, а входные двери с антибактериальным эффектом становятся особенно актуальны в период пандемии.





Помимо этого, в шоуруме представлены и другие модели, отвечающие международным стандартам термоизоляции, воздухо-, ветро- и водонепроницаемости: биоклиматические системы, панорамные ворота, жаростойкие и ударопрочные HPL-панели для интерьера и экстерьера, хай-тек окна без разделительных импостов, дизайн-радиаторы, умный дом с мансардными окнами, жалюзи и шторами, которыми можно управлять с помощью пульта.





Впервые в шоуруме Akfa представлены не только собственные разработки, но и продукция именитых зарубежных брендов — Albert Genau, Hammam, Manusa, Geze, Roto, Kyoto, Lamda, Hoppe, Stac и других производителей, которые теперь доступны в Ташкенте эксклюзивно в новом инновационном шоуруме Akfa.

Адрес: пересечение улиц Паркент и Олтинтепа.

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