Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди юниоров пройдёт 21−31 мая в спорткомлексе «Юнусабад» в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.

Соревнования включены в список лицензионных турниров и дают рейтинговые очки для участия в Олимпиаде в Токио. Состязания пройдут при участии международных экспертов по атлетике, а также при поддержке Министерства туризма и спорта и Федерации тяжёлой атлетики Узбекистана.

В середине апреля в столице прошёл чемпионат Азии по тяжёлой атлетике. Тогда тяжелоатлет Узбекистана Руслан Нурудинов установил мировой рекорд и завоевал золотую медаль турнира. Мужская сборная Узбекистана заняла на чемпионате второе место, уступив команде Казахстана.