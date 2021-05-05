Власти Узбекистана и США до конца июня планируют провести в Ташкенте первое заседание в формате диалога стратегического партнерства, заявил журналистам в среду пресс-секретарь и официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Напомним, в мае 2018 года в ходе первого официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в США стороны подписали совместное политическое заявление «Узбекистан — США: начало новой эры стратегического партнерства».

В ноябре 2020 года по итогам узбекско-американских политических консультаций в Вашингтоне было принято совместное заявление, где было указано, что правительства двух стран приняли решение повысить формат ежегодных регулярных контактов до уровня диалога стратегического партнерства.