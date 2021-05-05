Прокуратура Сурхандарьинской области прокомментировала сообщения о самоубийстве бывшего заместителя начальника ОВД Кумкурганского района.

По данным ведомства, 3 мая примерно в 8:00 гражданин Р. С. «совершил суицид, повесившись в хлеве рядом с домом в махалле „Марказий Сурхон“ в Джаркурганском районе». В ходе осмотра места происшествия обнаружена 1,5-метровая верёвка.

По предварительным данным районного отдела судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии, на теле мужчины других повреждений не обнаружено.

В прокуратуре сообщили, что гражданин Р. С. (1975 г. р.) до января этого года работал заместителем начальника ОВД Кумкурганского района. После он вышел на пенсию и был уволен в резервы Вооруженных сил.

По данному факту прокуратура Джаркурганского района ведёт доследственную проверку.