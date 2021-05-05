Межведомственная комиссия по оперативному рассмотрению вопросов транспорта и логистики утвердила размер субсидий для стимулирования внутреннего туризма, сообщила пресс-служба Министерства туризма и спорта.

Внутренние воздушные и железнодорожные маршруты будут субсидироваться на 25% от стоимости, а также на 15% от стоимости авиа- и железнодорожных билетов на туры, организуемые туроператорами и турагентами для внутренних туристов.

Размеры субсидии из госбюджета на внутренние и паломнические авиарейсы. Фото: Министерство туризма и спорта.

Утверждена также максимальная стоимость билетов на 10 субсидируемых рейсов. К примеру, если стоимость билета на авиарейс Самарканд — Наманган составляет 666,7 тысячи сумов, то максимальная цена билета за счёт субсидии составит 500 тысяч сумов. При покупке через туроператора билет обойдётся в 425 тысяч сумов.

Железнодорожные маршруты Андижан — Хива — Андижан, Термез — Карши — Хива и Термез — Карши — Самарканд, приобретенные туроператорами и турагентами для организации туров, включены в субсидируемые маршруты.

Вместе с тем, сохраняются скидки для групповых закупов в размере 10% для групп от 10 до 24 человек и 15% — для групп от 25 и более человек.

В случае изменения тарифов на билеты на пассажирские поезда информация об этом должна освещаться на сайтах «Узбекистон темир йуллари», Министерства туризма и спорта, а также в СМИ.

Максимальный объём субсидируемых гостиничных услуг составляет 10% за время тура, организованного туроператором и турагентом по стране. Сумма не должна превышать 25 тысяч сумов.

С принятием указа президента о развитии внутреннего и паломнического туризма население Ферганской долины получило возможность совершать поездки на самолёте в Бухару, Самарканд и Хорезмскую область, а население этих областей — в Ферганскую долину.

В первый месяц выполнения авиарейса Ургенч — Фергана — Ургенч, который был запущен в феврале, загруженность самолётов составила 43,7%, а в марте благодаря вводу дополнительных возможностей для туроператоров и турагентов этот показатель вырос до 87,9%.