Научные сотрудники Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Юрий Кутбитдинов и Бахтиёр Исмаилов подготовили исследование о развитии цифровой экономики в Узбекистане (есть у «Газеты.uz»).

Эксперты поясняют, что в составляющие цифровой экономики принято включать электронную коммерцию, систему электронного правительства, внедрение «умных» технологий в производственные процессы, сферах услуг создание систем «Умный город», «Безопасный город» и др. а также широкое использование технологий «интернета вещей».

Степень развития в стране цифровой экономики, которая напрямую связана с уровнем развития информационно-коммутационных технологий (ИКТ), принято оценивать различными показателями: доля цифровой экономики в ВВП, размеры инвестиций в отрасль ИКТ, скорость интернета, его покрытие территории страны и доступность для использования населением, уровень развития электронной коммерции, доля госуслуг в системе электронного правительства, обеспеченность организаций специалистами в области ИКТ и др. Кроме этого, важными являются показатели в международных рейтингах, оценивающих степень развития в стране информационных технологий.

«По многим из указанных показателей в Узбекистане в период с 2016 года достигнут значительный прогресс», — говорится в исследовании.

Так, валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг в области «информации и связи» выросла с 2016 года в 2 раза с 4,4 до 8,8 трлн сумов, а объем оказанных услуг по виду экономической деятельности «информация и связь» вырос в 2 раза с 6,3 до 12,9 трлн сумов.

Динамика роста объёмов услуг сферы «информации и связи» в ВДС в 2016—2020 годах



2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ВВП, в т.ч. 242,5 302,5 406,6 510,1 580,2 Валовая добавленная стоимость отраслей, в т.ч. 220,1 267,7 361,1 464,9 535,8 сферы «информация и связь» 4,4 5,7 7,0 7,4 8,8

Источник: данные Госкомстата

Динамика роста объёма оказанных услуг по виду экономической деятельности «информация и связь» в 2016—2020 годах (трлн сумов)



2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Услуги — всего, в т.ч. 97,1 118,8 150,9 193,7 218,9 темпы роста (в %) 114,7 110,7 108,9 113,2 102,3 сферы «информатизация и связь» 6,3 8,2 10,3 10,9 12,9 темпы роста (в %) 114,6 121,3 115,9 108,3 115,3

Источник: данные Госкомстата

Развитию отрасли ИКТ способствовал рост объёма инвестиций в основной капитал по виду деятельности «информация и связь», который в период 2016—2020 годов вырос в 4 раза с 1,2 до 4,8 трлн сумов, в их числе объёмы иностранных инвестиций и кредитов выросли в 2,5 раза с 0,8 до 2 трлн сумов.

Динамика изменения объемов инвестиций в основной капитал и по виду деятельности «информация и связь» в 2016—2020 годах (трлн сумов)



2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего инвестиций в основной капитал, из них 49,5 60,7 107,3 134,0 202,0 в вид деятельности «информация и связь» 1,2 1,9 0,9 2,1 4,8 Иностранные инвестиции и кредиты, из них 10,8 16,2 31,4 52,6 86,6 в вид деятельности «информация и связь» 0,8 1,5 0,5 1,2 2,0

Источник: данные Госкомстата

Динамично развивается телекоммуникационная инфраструктура, пишут эксперты. Почти в 3,8 раза с 17,9 до 68,6 тысячи км выросла протяжённость проложенных волоконно-оптических линий связи, до конца 2021 года их протяжённость планируется практически удвоить и довести до 118,6 тысячи км. Число базовых станций мобильной связи выросло в 1,8 раза с 17,7 до 31,7 тысячи единиц, только в 2020 году было установлено и запущено более 5600 новых телефонных станций мобильной связи.

Расширение сети базовых станций мобильной связи позволило создать условия для предоставления услуг (довести охват) мобильной связи для 98% населения страны, в том числе высокоскоростной связью до 90%.

Исследователи отмечают, что расширение сети станций мобильной связи происходит за счет установки новых станций, обеспечивающих работу сетей 3G/4G стандартов, а в Ташкенте реализованы также проекты по установке 15 базовых станций пятого поколения — 5G.

В целях создания собственной производственной базы и импортозамещения, в свободной экономической зоне «Джизак» при содействии Республики Кореи был построен завод стоимостью в 11 млн долларов по производству оптико-волоконных кабелей мощностью 50 тысяч км кабеля в год, что позволит обеспечить как внутренние потребности, так и поставлять кабельную продукцию на экспорт.

Динамика развития телекоммуникационной инфраструктуры



2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи (тыс. км) 17,9 20,3 26,6 36,6 68,6 Число базовых станций мобильной связи (тыс. ед.) 17,7 20,0 24,1 26,1 31,7

Источник: Мининфоком

Количество абонентов мобильной связи с 2016 года выросло на 20% до 25,4 миллиона человек, а число пользователей интернетом — почти в 2 раза до 22,5 миллиона человек.

Динамика показателей роста числа пользователей (млн человек)

Количество 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абонентов мобильной связи 20,6 21,4 22,8 23,6 25,4 Интернет-пользователей 12,1 14,7 20,0 22,0 22,5

Источник: Мининфоком

Ежегодно растёт число установленных портов широкополосного доступа к интернету, которое обеспечивает абонентам непрерывное к нему подключение для передачи и приёма информации на высоких скоростях, говорится в исследовании.

В 2020 году было установлено около 1 миллиона дополнительных портов, всего с 2018 года число портов выросло с 1,2 до 3,2 миллиона, а к концу 2021 года планируется довести данный показатель до 3,9 миллиона, что значительно расширит возможности для доступа абонентов проводной связи к широкополосному интернету.

К настоящему времени все детские сады, медицинские учреждения, а также более 8000 школ (80% от общего числа) получили доступ к высокоскоростному интернету. В 2021 году планируется обеспечить доступ к сети всех школ, а также махаллинских сходов граждан (около 10 тысяч сходов).

Росту числа пользователей мобильной связью и интернетом способствовало не только развитие инфраструктуры ИКТ, но и снижение стоимости за пользование интернетом при одновременном увеличении его скорости, отмечают исследователи. С 2016 года пропускная способность (скорость) международной сети передачи данных была увеличена почти в 22 раза — с 55 до 1200 Гб/с. При этом стоимость тарифов на интернет-услуги для провайдеров снизилась в 21 раз с 91,5 до 4,3 доллара за 1 Мбит/с.

Динамика изменения скорости и стоимости интернет-услуг



2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Пропускная способность международной сети (Гбит/с) 54,98 110,0 1200 1200 1200 Стоимость тарифов на интернет-услуги для провайдеров (долларов за 1 Мбит/с) 91,5 30,3 10,1 5,9 4,3

Источник: Мининфоком

В соответствии с постановлением правительства от 17 апреля компания «Узбектелеком» совместно с американской Winncom Technologies в нынешнем году реализует проект по модернизации центра пакетной коммутации на сумму почти 26 млн долларов, что позволит расширить его пропускную способность до 1800 Гбит/с.

Выросла и скорость интернета для потребителей. С 2018 года скорость широкополосного интернета для абонентов выросла с 10,11 до 36,85 Мб/с, а для абонентов мобильного интернета с 9,97 до 13,89 Мб/с.

Динамика показателей скорости интернета в Узбекистане (в Мб/с)



2018 г. 2019 г. 2020 г. Показатели скорости широкополосного (стационарного) интернета 10,11 22,49 36,85 Показатели скорости мобильного интернета 9,97 9,51 13,89

В 2018 году также был завершён полный охват населения цифровым телевидением, данный показатель в 2016 году составлял только 68%.

Созданы условия для развития электронной коммерции. В соответствии с постановлением президента от 14 мая 2018 года «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции», в целях стимулирования субъектов предпринимательства в сфере электронной коммерции создан Национальный реестр субъектов электронной коммерции e-tijorat.uz.

В него на добровольной и бесплатной основе включаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых доходы от реализации товаров и услуг посредством электронной коммерции составляют не менее 80% от общего объёма реализованных ими товаров и услуг. При этом они будут являться плательщиками единого налогового платежа по ставке 2%.

Узбекистан в международных рейтингах

«Стоит отметить успехи Узбекистана в международных рейтингах по оценке развития в стране информационных технологий. В данных рейтингах наряду с занимаемым местом указывается индекс, который учитывает сразу несколько параметров отражающих состояние развития данной сферы», — пишут исследователи.

Один из таких — Индекс телекоммуникационной инфраструктуры (Telecommunication Infrastructure Index — TII), который формируется на основании следующих показателей из расчёта на 100 жителей страны: числа пользователей интернетом и стационарными телефонными линиями, а также абонентов мобильной связи, беспроводных широкополосных и стационарных широкополосных сетей. С 2016 года Узбекистан улучшил свои показатели по данному индексу с 0,246 до 0,472.

Индекс развития ИКТ (ICT Development Index — IDI), который последний раз составлялся Международным союзом электросвязи по итогам 2017 года среди 176 стран мира. Индекс IDI состоит из 11 статистических показателей, отражающих доступность к ИКТ, степень их использования и практические навыки применения ИКТ населением. В настоящее время разрабатывается новая методика составления индекса IDI. В последнем рейтинге индекса IDI Узбекистан поднялся на 8 позиций по сравнению с 2016 годом и занял 95-е место (индекс — 4,9) среди 176 стран мира.

Глобальный индекс кибербезопасности также составляется Международным союзом электросвязи и оценивает уровень обязательств государства в пяти сферах: правовые меры, технические меры, организационные меры, развитие потенциала и международное сотрудничество. Узбекистан с 2016 года улучшил свои показатели в данном рейтинге с 0,1471 до 0,666 и поднялся с 93-го до 52-го места среди 175 стран.

Индекс мобильной связи составляется международной Ассоциацией операторов мобильной связи (или «Ассоциацией GSMA»), в которую входят также все мобильные операторы Узбекистана. Индекс показывает степень развития и использования мобильного интернета. Индекс измеряет показатели в более 170 странах в сравнении с ключевыми факторами, способствующими внедрению мобильного интернета: инфраструктурой, доступностью, потребительской готовностью, контентом и услугами.



2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Индекс мобильной связи 36,9 40,7 44,5 46,8 Место в рейтинге (из 170 стран) 134 132 127 124

Источник: GSMA Mobile Connectivity Index

Индекс помогает отрасли мобильной связи определять, на чем следует сконцентрировать свои усилия, чтобы способствовать более широкому внедрению мобильного интернета. За последние четыре года Узбекистан улучшил свои показатели в данном индексе с 36,9 до 46,8 и приблизился к среднемировому значению в 50.

Индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index — EGDI) составляется Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН на основании показателей трёх субиндексов: развития онлайн-госуслуг, телекоммуникационной инфраструктуры и развития человеческого капитала. По показателям данного индекса Узбекистан с 2016 года улучшил свои показатели с 0,54 до 0,67 и занимает 87-е место в рейтинге среди 193 государств.

В целях создания условий для получения гражданами государственных услуг в электронном формате в 2017 году в Узбекистане была запущена новая версия Единого портала интерактивных государственных услуг (Единый портал, ЕПИГУ — my.gov.uz), который является единой электронной платформой для доступа граждан и предпринимателей к получению госуслуг и необходимой по ним информации. В настоящее время количество видов услуг, предоставляемых на ЕПИГУ достигло более 300 по 20 направлениям.

В перспективе планируется доведение доли государственных услуг, предоставляемых в электронном формате, до 60% к 2022 году и до 80% к 2025 году, а также поднятие к 2025 году до 50-го места в рейтинге Индекса развития электронного правительства.

Перспективные планы по развитию цифровой экономики

Указом президента от 5 октября 2020 года одобрена Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030», которая предусматривает в ближайшие два года реализацию свыше 280 проектов цифровой трансформации регионов и отраслей экономики страны.

Целевые показатели Стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030»

№ п/п Название показателя Единица измерения Текущее состояние Цели по годам 2022 2025 2030 1 Протяжённость сети оптико-волоконной линии связи по республике тысячи км 41 70 120 250 2 Уровень охвата высокоскоростным интернетом регионов республики проценты 67 74 85 100 3 Уровень обеспеченности высокоскоростным интернетом объектов социальной сферы проценты 45 100 100 100 4 Уровень обеспеченности домохозяйств широкополосным доступом к интернету проценты 67 74 85 100 5 Уровень обеспеченности населённых пунктов сетью широкополосной мобильной связи проценты 78 100 100 100 6 Показатель эффективности развития электронного правительства в международном рейтинге «Индекса развития электронного правительства» баллы (между 0−1) 0,66 0,70 0,75 0,86 7 Доля услуг электронного правительства, предоставляемых через Единый интерактивный портал государственных услуг, по отношению к государственным услугам, предоставляемым центрами государственных услуг проценты 34 60 70 90 8 Доля услуг электронного правительства, доступных для получения через мобильные устройства, по сравнению с услугами электронного правительства на Едином интерактивном портале государственных услуг проценты 5 30 42 60 9 Доля транзакционных услуг, предоставляемых через Единый интерактивный портал государственных услуг проценты 25 45 60 75 10 Доля субъектов крупного бизнеса, внедривших систему управления ресурсами предприятия (ERP) проценты 20 40 65 100 11 Количество пользователей услуг онлайн-банкинга (юридические и физические лица) млн. единиц 10 15 17 20 12 Количество стартап-проектов, включённых в программы инкубации и акселерации технопарков программных продуктов и информационных технологий шт. 50 250 700 2 300 13 Количество квот по приёму в высшие и средние специальные учебные заведения для подготовки кадров в сфере информационных технологий тысяч 7 12 15 20

На ближайшую перспективу поставлена задача увеличить долю цифровых услуг в ВВП страны в два раза.

В ближайшие два года на развитие цифровой инфраструктуры планируется привлечь около 2,5 млрд долларов. Предусматривается запуск трех крупных новых дата-центров в городах Ташкенте (расширение на 5 Пбайт и доведение до 10 Пбайт), Бухаре и Коканде (в каждом на 50 Пбайт), а также дальнейшее расширение фиксированной сети телекоммуникации и модернизация сети мобильной связи. В результате в каждом населённом пункте для домохозяйств будет обеспечен доступ к интернету, имеющему скоростью не менее 10 Мбит/с.

С учётом опыта борьбы с пандемией в 2021 году предусматривается расширение цифровизации в сфере здравоохранения, завершение внедрения в регионах систем электронная поликлиника и телемедицина. Продолжится цифровая трансформация банковской сферы, включая автоматизированные системы управления и финансовых технологий. Для цифровизации сельского хозяйства будет привлечено более 600 млн долларов для внедрения современных агротехнологий и инновационных решений.

Подготовка IT- специалистов

В Узбекистане действую более 120 вузов, в каждом из которых вводится модуль цифрового обучения и открываются инкубационные центры. Принята программа развития IT-образования, направленная на создание новой системы вертикального обучения. В 2020 году запущена программа «Один миллион программистов», предоставляющая возможность бесплатного обучения навыкам программирования, в рамках которой проходят обучение более 130 тысяч слушателей.

В районах страны создаются учебные IT-центры, их открыто уже более 100, в них прошли обучение более 85 тысяч слушателей. В 2021 году предусматривается открытие дополнительно около 200 таких центров.

Для IT-компаний до 2028 году предоставлены льготы по принципу экстерриториальности (льготы в IT-парках: подоходный налог — 7,5%, корпоративный и социальный налог — 0%, таможенные платежи при импорте товаров и услуг — 0%).

В заключение своего исследования авторы отмечают: «Опыт зарубежных стран показывает, что цифровая экономика развивается одновременно по широкому спектру направлений и не может быть построена ограниченным кругом компаний, даже если их наделить специальными полномочиями и ресурсами. Поэтому основную роль в цифровой экономике должен играть частный бизнес с сильным предпринимательским и инновационным подходом, а государство должно создавать инфраструктуру и условия для частной инициативы».

По мнению исследователей, государство может стимулировать цифровизацию экономических процессов следующими действиями:

выступать как организатор общих технологических платформ, которые объединяют различные организации, либо как регулятор, директивно устанавливающий требования по использованию определённых технологических решений, так как без синхронизации процессов внедрения типовых технологических решений в целых сегментах экономики невозможно их широкое распространение;

постоянно совершенствовать имеющуюся нормативную базу, регулирующую развитие цифровой экономики, и делать это в режиме диалога и учета мнений пользователей, разработчиков и провайдеров услуг, которые на практике будут сталкиваться с новыми видами объектов и субъектов информационных правоотношений, требующих юридического оформления;

становиться самому участником общего процесса цифровизации отношений, в том числе развивая систему электронного правительства и перечень предоставляемых в электронном формате госуслуг;

стимулировать и поощрять внедрение в организациях информационных систем, электронных услуг и вводить налоговые стимулы для развития цифровых технологий, а также трансграничной онлайн торговли;

готовить в необходимых количествах кадры как самих IT- специалистов и программистов, так и квалифицированных пользователей, способных использовать постоянно обновляемые цифровые технологии;

обеспечивать безопасность от киберугроз, а также уверенность у всех субъектов, в той или иной мере вовлечённых в цифровую экономику, что собираемые, хранимые и используемые ими данные защищены от возможных преступных действий;

расширять международное сотрудничество и создавать привлекательные условия для притока и внедрение передовых информационных технологий во все сферы экономической деятельности.

«По теории К-циклов (Кондратьева) человечество проходит через пятый технологический уклад, характеризующийся развитием электроники, робототехники, вычислительной, лазерной и коммуникационной техники и подходит к шестому, который будет основываться на NBIC, — конвергенции или на объединении и синергетическом усилении достижений нано-, био-, информационных и когнитивных (познавательных) технологий, — пишут исследователи. — В связи с этим, чтобы не отстать от технологического развития, нужно не только быть потребителем произведённых в других странах инновационных продуктов, а самому их создавать или участвовать в международных кооперационных цепочках по их производству».

При этом главное, чтобы развитие в стране ИКТ, в том числе доступного скоростного интернета, шло в ногу с заинтересованностью бизнеса внедрять цифровые технологии в различные производственные процессы для повышения производительности труда, снижения издержек, а также увеличения производства и прибыли, резюмируют эксперты.