В марте Бадриддин Насриевич Насриев был избран председателем Самаркандского областного кенгаша народных депутатов Народно-демократической партии Узбекистана. На заседании пленума присутствовал руководитель фракции НДПУ Улугбек Иноятов.

Издание Kun.uz обратило внимание, что на момент избрания Бадриддин Насриев был действующим депутатом Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) в составе того же Самаркандского областного кенгаша. Эта информация отражена в протоколе заседания пленума, хотя также указано, что в феврале он получил членство в НДПУ.





Представители НДПУ сообщили изданию, что заседание было проведено с нарушением устава партии. В частности, из действующих 59 членов кенгаша участвовали только 27, хотя требуетcя больше половины состава.

Кроме того, был нарушен и пункт 7.8 документа, который предусматривает избрание нового председателя регионального кенгаша партии только среди представителей самого кенгаша.

«Это позорная ситуация не только для сотрудников партии, но и последователей НДПУ», — приводит издание слова представителей областного кенгаша.

Фото: НДПУ.

В официальном заявлении НДПУ заявила, что по статье 3 закона «О политических партиях», вступление или выход гражданина из партии происходит на добровольной основе.

В партии также уточнили, что Бадриддин Насриев вступил в Народно-демократическую партию в феврале этого года — за месяц до избрания председателем Самаркандского областного кенгаша. Тогда же он был исключён из состава УзЛиДеП.

Ситуацию прокомментировал депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев. По его мнению, произошедшее стало «очень грубой ошибкой для политической роли партий в жизни общества и государства».

«Для политических сил, отличающихся своими идеями, политической волей и предвыборной платформой, допущение таких ошибок порождает на местах множество вопросов о настоящей роли партий», — написал парламентарий.