Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 5 мая подписал принятый на референдуме проект конституции республики. Церемония подписания документа прошла в государственной резиденции «Ала-Арча», сообщило издание AKИPress.

В новой конституции расширены полномочия президента, введён институт Народного курултая как совещательного, наблюдательного собрания, которое даёт рекомендации по направлениям общественного развития. Ответственность за формирование и работу Кабинета министров теперь будет нести президент, а возглавлять его — глава президентской администрации. Документ также подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.

Конституционный референдум в Киргизии прошёл 11 апреля. Согласно данным ЦИК, за проект нового основного закона страны проголосовали 79,3%, против — 13,7%. Явка избирателей на референдуме составила почти 36,9%.