Одним из самых ярких проектов девелопера Golden House считается люкс-резиденция Infinity. Причиной этому стал ряд факторов: оригинальная концепция, локация в самом центре столицы, развитая инфраструктура, новейшие технологии строительства и повышенная комфортность.





Третья башня резиденции — Spirit — включает в себя 120 квартир, от однокомнатных до четырехкомнатных площадью от 47 до 128 кв. м. Планировку можно выбрать на любой вкус и для любых целей. Spirit — это второй 16-этажный дом в Infinity, где 15 и 16 этажи — пентхаусы. Башня, олицетворяющая душу, создает оптимальную экосистему для энергичного роста и развития. В ней объединяются потенциал мегаполиса и природное окружение всех элементов стихии. Атмосфера здания заряжает невероятной энергией.





Будущие гости жильцов Infinity будут приятно удивлены с самого входа в здание. Индивидуальный дизайн-проект входной группы включает организацию зоны для ожидания гостей или проведения переговоров. Система декоративного освещения поможет залить все помещение естественным светом, а авторская стеклянная люстра создаст уют и компенсирует нехватку солнца вечерами и в зимнее время. С самой парадной дом будет радовать и жильцов, и посетителей.





В Spirit квартиры выполнены в формате хайфлет: высота потолков 3,3 м, в каждых апартаментах расположены балконы или террасы. Все лифты будут бесшумные и высокоскоростные, с индивидуальным дизайном внутри. В Spirit все продумано для комфорта и безопасности жильцов. Внутри комплекса будет расположен ТРЦ, а в нем супермаркет, магазины, кинотеатр, кафе и рестораны, детские развлекательные зоны, а также образовательно-развлекательный центр.





Вложение в недвижимость на начальном этапе строительства по всему миру считается одним из наиболее выгодных. Сейчас на старте продаж приобрести квартиру в третьем доме резиденции можно по низким ценам. Infinity — это не только премиальный комплекс в самом сердце столицы, но и ТЦ на территории, двор без машин, уникальный дизайн, велодорожка, ведущая до Экопарка, зеленые зоны и великолепный вид из окон на горы. Проживание в Infinity сочетает образ жизни класса люкс и единение с природой.

Акция Golden House, дающая шанс выиграть еще одну квартиру от девелопера при покупке недвижимости в Infinity, продолжается до 15 июня. В наличии еще несколько квартир в Aqua и только начавшаяся продажа Spirit. Это шанс обеспечить себе счастливую жизнь в суперкомфортном комплексе или же существенный будущий доход при инвестировании сегодня.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−888−18−88.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: Orient Finans Bank, ЖК «Новомосковская».

Сайт: infinity-gh.uz

Facebook: fb.com/goldenhouseuz

Instagram: @goldenhouseuz

Telegram: t.me/goldenhouseuz

На правах рекламы.