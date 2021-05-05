Страхование все больше завоевывает рынок Узбекистана, что обусловлено повышением общей грамотности населения и доступности страховых программ. Компания Gross Insurance предлагает современные актуальные страховые продукты физическим лицам, а также крупным и средним бизнес-структурам. Ежедневно совершенствуется работа над созданием инновационного сервиса, который удовлетворит самые разные потребности.

По итогам первого квартала Gross Insurance может с уверенностью сказать об увеличении темпов роста. В результате активной работы и развития страховых услуг в корпоративном секторе в первом квартале 2021 года было собрано 53 млрд сумов страховых премий с ростом к аналогичному периоду прошлого года в 124%.

Размер принятых страховых обязательств по заключенным договорам страхования составил 35 трлн сумов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 61%.

В первом квартале 2021 года компания заключила 172 тысячи договоров страхования с физическими и юридическими лицами.

Ежедневные выплаты по страховым случаям составляют более 100 млн сумов. Таким образом, за первый квартал компания уже выплатила свыше 18 млрд сумов страховых возмещений. Это на 56% больше, чем в первом квартале 2020 года.

По итогам активной деятельности и оперативной работы с клиентами компания стала одной из ведущих на национальном страховом рынке. Большое внимание уделяется развитию региональной инфраструктуры компании. По всей республике действует около 120 филиалов и свыше 740 агентов.

Разработаны комплексные страховые продукты для предприятий и организаций в сфере страхования финансовых и предпринимательских рисков, страхования имущества и прочее.

Для физических лиц упрощена процедура покупки страховых программ. На сегодняшний день купить полис страхования можно онлайн на сайте компании или в мобильном приложении.

Для клиентов Gross Insurance предусмотрена круглосуточная сервисная поддержка без выходных в режиме 24/7/365. Операторы ответят на все вопросы, связанные с предоставлением страховых услуг, окажут поддержку в случае наступления страхового случая, помогут выбрать оптимальную программу и рассчитать ее стоимость, продлить страховой полис, а также узнать результаты рассмотрения претензии.

Единый телефон центра поддержки клиентов: 1166.

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