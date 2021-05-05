Флагманским проектом компании FDG является многофункциональный жилой комплекс Manhattan на Дархане. Это новый квартал, объединяющий три МЖК (премиальный Prime, деловой Central и творческий Soho), а также бизнес-центр с офисами, коворкингами и гостиницей. В квартирах этого комплекса удобно жить и работать. Стильные дома притягивают взгляд окружающих. а сам квартал обладает всеми преимуществами центра, но остается зеленым, тихим и уютным.

Дом, в который можно с гордостью пригласить гостей

Каждому человеку хочется, чтобы красота окружала его не только в квартире, но и за ее пределами. Приятно пройти с гостями через роскошный холл, оформленный в гранитно-бежевых тонах. Керамические плиты с текстурой натурального камня и тонкая подсветка подчеркнут атмосферу респектабельности и элегантности.





В вестибюлях МЖК Manhattan невозможно увидеть мусор или разрисованные стены — за порядком и чистотой внутренних помещений следит консьерж. При необходимости сотрудник может помочь:

присмотреть за детской коляской, если нужно отлучиться на пять минут;

принять у курьера корреспонденцию и посылку;

провести гостей в комфортабельную зону ожидания, если хозяин апартаментов задерживается в пути.

Гостям можно устроить небольшую экскурсию по жилому комплексу. Зимний сад, оранжерея, библиотека и детская игровая комната, где малыши будут играть в непогоду, достойны восхищения.





Недвижимость в МЖК Manhattan также станет хорошей инвестицией. Удобная локация в центре (Дархан, метро Х. Алимджана, Central Park) обеспечит стабильный спрос. К настоящему времени квартиры в Manhattan Prime купили уже 120 человек.

Работать и отдыхать в пределах родного квартала

В проекте Manhattan мастерски реализована концепция экономии времени и сил жителей.

Стоять в утренних пробках не понадобится, если арендовать офис в бизнес-центре МЖК Manhattan. Тогда можно будет ходить на работу пешком.





Везти детей в школу или детский сад также не нужно. Вся социальная инфраструктура есть поблизости. Кроме того, в фазе Manhattan Prime будет открыт детский учебный центр, где помимо языков и творческих кружков будут открыты курсы по дошкольной подготовке.

Не придется спешить после работы в тренажерный зал, потому что в МЖК работает отлично оборудованная фитнес-студия.

А для тех, кто не мыслит ни дня без физической активности, проектировщики предусмотрели беговые и велосипедные дорожки, воркаут-площадки с турниками и тренажерами, а также площадки для занятий йогой на свежем воздухе. Все это расположено прямо во дворе.





Искать место для встречи с друзьями и родными, тоже больше не нужно. Речь идет не о приеме гостей в квартире, а о зале торжеств на 50 человек на первом этаже МЖК Manhattan Prime. А если захочется собраться мужской или женской компанией, можно воспользоваться соответствующими комнатами для отдыха. Эти комфортабельные, со вкусом оформленные помещения напоминают джентльменские клубы XIX века, которые так любили посещать респектабельные англичане.

Почему стоит посмотреть квартиры в МЖК Manhattan прямо сейчас

Сейчас особенно выгодно пользоваться гибкой рассрочкой на МЖК Manhattan Prime:

Цены на старте продаж намного ниже, чем при сдаче дома. В среднем выгода составляет 30%. Не требуется платить полную сумму — достаточно первоначального взноса 30%. График ежемесячных платежей составляется индивидуально. Вместе с менеджером определяется комфортный для выплаты график. Рассрочка действует длительный период времени — до ввода дома в эксплуатацию.

Также до 22 мая в честь дня рождения компании на все проекты FDG действует акция «Квадратные метры в подарок!» Любой посетитель офиса продаж может выиграть сертификат на получение в подарок от 1 до 10 кв. м.

В офисе FDG можно:

посмотреть 30+ планировок МЖК Manhattan Prime (в том числе 1,5- и 2,5-комнатные квартиры и апартаменты с мастер-спальнями);

получить кв. м в подарок от FDG;

понять, насколько изменится качество жизни с заселением в комфортабельный МЖК бизнес-класса.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: manhattan.uz

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