Власти Узбекистана ожидают 23−27 мая визит в страну специального представителя Евросоюза по Центральной Азии Питера Буриана, в мае-июне также ожидаются другие контакты между Ташкентом и Брюсселем, заявил журналистам в среду пресс-секретарь и официальный представитель Министерства иностранных дел Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Кроме того, ведется работа по организации рабочего визита министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова в Брюссель для участия в работе совета сотрудничества «Узбекистан — ЕС» и проведения встреч с руководством Еврокомиссии, Европейской службы внешних связей и МИД Бельгии.

Стороны также ведутся переговоры по проведению заседания диалога высокого уровня «Евросоюз — Центральная Азия» по вопросам политики и безопасности.

Идет работа и по подготовке первой министерской встречи «ЕС — Центральная Азия» по взаимосвязанности и устойчивому развитию, добавил представитель МИДа.

Ранее Питер Буриан заявлял, что Евросоюз завершает с Узбекистаном подготовку нового всеобъемлющего двустороннего соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). СРПС заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года.