Для обеспечения продовольственной безопасности правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи, гречневой крупы грубого помола и гречневого зерна обрушенного. Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа.

Исключения могут быть сделаны только в том случае, если гречка будет входить в состав гуманитарной помощи, отмечается в документе.

На прошлой неделе с инициативой ограничить экспорт гречки выступило Министерство сельского хозяйства, сообщил РБК. В ведомстве подчеркнули, что такая мера необходима, чтобы обеспечить достаточное для внутреннего рынка количество гречки и не допустить колебания цен. Кроме того, Минсельхоз заявил, что в 2021 году планирует расширить посевные площади под основными крупяными культурами.

Напомним, в прошлом году коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) из-за пандемии также запрещала вывоз из Евразийского экономического союза ряда продуктов, в том числе гречки, риса, ржи, лука и семян подсолнечника на три месяца.

Однако, как сообщило тогда «Экономическое обозрение», запрет на вывоз этих товаров, в том числе гречки, из ЕАЭС на продовольственную ситуацию в Узбекистане не влияет, так как Узбекистан либо не импортирует такие продукты, либо закупает их в незначительных объемах.

По данным «Интерфакса», в I квартале нынешнего года Узбекистан закупил 4400 тонн алтайской гречки, что на 19%, чем за аналогичный период прошлого года, и продемонстрировал таким образом наибольший спрос на этот продукт среди других стран-импортеров.