Булакбашинский районный суд по уголовным делам (Андижанская область) вынес приговор мужчине, облившему кипятком трёхлетнюю дочь постоялицы. Ребёнок скончался в больнице, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

Инцидент произошёл в ночь на 11 января примерно в 2:00, уточняет Daryo. Подсудимый познакомился с матерью погибшей девочки Г. в декабре 2020 года, после они поддерживали связь по телефону. По данным издания, 6 января 2021 года женщина позвонила ему и сообщила о выселении из арендуемого дома. Она попросила у него место в аренду. Мужчина согласился поселить её с дочерью к себе без арендной платы, но с ежемесячной выплатой 300 тысяч сумов за электричество и газ.

Спустя три дня после переезда подсудимый воспользовался отъездом своей матери к сестре и предложил постоялице пожениться. Женщина заявила, что больна и ответила отказом. В ту же ночь он пожаловался на плач ребёнка, а также на регулярные ночные разговоры постоялицы по телефону. Он потребовал от Г. освободить дом, она заявила, что съедет утром. Тогда же к нему приехал знакомый М., который попросил предоставить ему жильё в аренду и остался с учётом отъезда другого арендатора, говорится в сообщении.

Мужчина признался, что в ночь инцидента выпил водку, после чего лёг спать. По его словам, примерно в два часа ночи он проснулся и зашёл в комнату, где спали женщина с дочерью, чтобы выпить чай, который стоял на печке. Он уточнил, что из-за отсутствия электричества вокруг было темно.

«Когда подошёл к печке, расположенной в 70 см от двери, и забрал чайник, наступил на совок и упал в сторону. Я упал правой рукой, в которой держал чайник, на мать ребёнка, ребёнок заплакал. Г. начала кричать, что я обжёг её ребёнка. Честно, в тот момент я растерялся. Услышав крики, М. начал помогать снять с ребёнка одежду. Вызвали скорую. Я, как сказала Г., не предлагал ей вступать в половую связь. И ребёнка тоже не обливал умышленно», — заявил подсудимый.

От полученных травм девочка скончалась в больнице. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали ожоги общей поверхности тела, боковых областей, частей шеи, обеих рук, а также острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Суд признал подсудимого виновным по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса и приговорил к 8 годам лишения свободы.