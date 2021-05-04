Соглашение о реализации проекта по ветропарку подписано 3 мая между Министерством энергетики Узбекистана, Министерством инвестиций и внешней торговли и саудовской энергетической компанией ACWA Power, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Проект включает в себя разработку, строительство и эксплуатацию ветроэнергетического проекта мощностью 1500 МВт в Каракалпакстане, который после ввода в эксплуатацию станет крупнейшей ветряной электростанцией в регионе Центральной Азии и одной из самых крупных в мире, отмечается в сообщении.

«Этот проект является еще одним знаменательным достижением для вашей страны и укрепляет приверженность ACWA Power работать с быстрорастущими рынками, такими как Узбекистан, для достижения своих амбициозных целей в области возобновляемых источников энергии и целей устойчивого развития», — сказал, комментируя это событие, председатель саудовской компании Мохаммад Абунайян.

«Как производитель энергии мы в Узбекистане многому учимся у наших ближневосточных и особенно саудовских партнеров в процессе перехода к низкоуглеродной экономике. Проект ACWA Power внесет большой вклад в этот процесс. Наш план к 2030 году производить 25% электроэнергии из возобновляемых источников энергии», — заявил заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев.

Ожидается, что проект удовлетворит потребность в электроэнергии примерно 4 миллионов домашних хозяйств и компенсирует примерно 2,5 миллиона тонн углекислого газа в год.

ACWA Power является также инвестором двух ветроэнергетических проектов в Бухаре и Навои, заключенных ранее в этом году, с совокупной мощностью выработки электроэнергии в 1000 МВт. По ним подписаны Соглашения о покупке электроэнергии и инвестиционные соглашения. Кроме этого, саудовская компания реализует в Сырдарье проект строительства высокоэффективной газовой электростанции мощностью 1500 МВт.