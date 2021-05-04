В мире существует множество различных зарядных станций. При этом ни одна из них не может удовлетворить запросы всех электромобилистов. TOKBOR PRO — зарядная станция, сочетающая в себе все самые распространенные коннекторы как для ускоренной, так и для быстрой зарядки.





Учитывая концепцию самой локации, а также ее чрезвычайно удачное расположение, компания TOKBOR разработала и реализовала для Узбекистана проект, который выделяется сразу несколькими эксклюзивными особенностями:

На сегодняшний день это один из мощнейших зарядных комплексов в Узбекистане, способный одновременно выдавать 104 кВт/ч электричества. На зарядной станции TOKBOR PRO может одновременно заряжаться три электромобиля. ТOKBOR PRO сочетает в себе все самые распространенные коннекторы как для ускоренной, так и для быстрой зарядки. Одной из главных особенностей данного зарядного комплекса является его 100-процентная экологичность, поскольку питается он энергией от Буриджарской ГЭС.





TOKBOR.UZ — проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Узбекистане.

Автовладельцы смогут быстро и с комфортом зарядить свой электромобиль и отправиться дальше в путь. Именно для этого параллельно с разработкой зарядных станций компанией TOKBOR была проведена работа по приобретению европейского ПО, его переводу на узбекский язык, интеграции с местными платежными системами и прочее.





Теперь пользователям достаточно просто скачать приложение и зарегистрироваться в нем. После этого в режиме реального времени можно отслеживать местоположение всех заправочных станций по Узбекистану, состояние интересующих портов (занят или свободен), и даже удаленно бронировать их.





Всего за один месяц зарядными станциями от TOKBOR оснащены всесезонный горнолыжный курорт Amirsoy Mountain Resort, столичный парк Anhor Likomotiv и две станции национальной автозаправочной сети «Узбекнефтегаз». Кроме того, завезены станции для 20 филиалов сети супермаркетов Узбекистана Makro.





Компания открыта к сотрудничеству. Партнером TOKBOR может стать любая крупная компания, желающая создать на своих локациях собственную сеть зарядных станций для электромобилей и понимающая, что инвестиции в электростанции выгодны вдвойне. Ведь это не только огромный вклад в улучшение окружающей среды, но и постоянный, увеличивающийся доход на многие десятилетия вперед.

Телефон: (+998) 78−777−77−87.

Instagram: @tokbor.uz

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