Сотрудники Управления внутренних дел Сырдарьинской области и Службы государственной безопасности 3 мая пресекли деятельность подпольной религиозной школы (худжры) в Гулистане, сообщила пресс-служба регионального УВД.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что гражданка Б. Н. (1981 г. р.) и ее невестка И. М. (1984), не имея официального религиозного образования, незаконно преподавали девяти несовершеннолетним школьникам, а также шести женщинам и девушкам. При этом учащиеся регулярно посещали худжру, пропуская школьные онлайн-уроки, организованные из-за пандемии, отмечается в сообщении.





При осмотре мобильного телефона И. М. были обнаружены лекции на религиозную тему неизвестных лиц. По ним проведут экспертизу.

Органы внутренних дел ведут работу «по принятию соответствующих мер в рамках законодательства», говорится в сообщении УВД.