Запуск проекта строительства железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-КНР, в частности, проведение полевых работ, зависит от стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай со странами Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет. Рассматривались несколько вариантов маршрута, в том числе из Китая через Кыргызстан в Узбекистан, далее в Туркменистан, Иран и Турцию. Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам, и ее маршруте.

Очередное заседание рабочей группы по реализации проекта строительства железной дороги состоялось на днях. На совещании были обсуждены представленная китайской стороной модель финансирования проекта, согласование маршрутов и полевых исследований, а также разработка трехстороннего плана мероприятий на 2021 год.

«После стабилизации эпидемиологической ситуации по согласованию с технической рабочей группой заявлена координация железнодорожного маршрута и проведение полевых исследовательских работ», — говорится в сообщении.

В ходе совещания стороны отметили необходимость поиска общего консенсуса в решении вопроса финансирования данного проекта и, в первую очередь, определения маршрутов железнодорожного строительства.

Ранее сообщалось, что узбекская сторона поддерживает оптимальный вариант кыргызского участка маршрута «Торугарт — Арпа — Кош-Добо — Макмал — Джалал-Абад» протяженностью 280 км.