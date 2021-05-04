Реконструкция здания Института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) при Министерстве экономического развития и сокращения бедности в Шайхантахурском районе Ташкента может обойтись в 27,3 млрд сумов (2,59 млн долларов по курсу ЦБ на 3 мая). Информация об этом имеется на портале государственных закупок, обратила внимание «Газета.uz».

Согласно порталу, инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента 28 мая 2020 года заключила договор подряда с наманганской компанией Invest Texnolog XK. Стоимость работ тогда оценивалась в 25,3 млрд сумов, но отмечалось, что цена подлежит уточнению в пределах проектно-сметной документации и с учётом фактически выполненных работ.





Распоряжением Кабинета министров от 27 апреля 2020 года (№224-фм) было разрешено проводить строительно-монтажные работы одновременно с разработкой проектно-сметной документации до 31 декабря 2020 года. Этим же распоряжением разрешено реализовать проект без тендера.

Завершить проект планировалось к 1 октября 2020 года, а финансировать его реализацию — полностью за счёт государственного бюджета.

4 марта текущего года стороны подписали дополнительное соглашение, и стоимость работ выросла до 27,3 млрд сумов. Из этой суммы 1,8 млрд сумов профинансировано в 2020 году.

О компании Invest Texnolog





Согласно данные ЕГРПО, Invest Texnolog XK зарегистрирована 10 января 2013 года в Касансайском районе Наманганской области. Основной вид деятельности — строительство нежилых зданий. Учредителями указаны Савридин Сайфидинович Мукаррамов (68,3%), Сайдулло Сайфидинович Мукаррамов (25,3%) и Ибодиллохон Нарзуллахонович Хусайнов (6,4%).

Комментарий института

Бывшее здание института. Фото: Uzreport TV, Яндекс.Карты.

Институт прогнозирования и макроэкономических исследований в комментарии для «Газеты.uz» сообщил, что в связи с передачей предыдущего здания на улице Мовароуннахр, 1 для государственных и общественных нужд в ноябре 2019 года институт временно (на год) был размещён в частях второго и третьего этажей здания Агентства информации и массовых коммуникаций по улице Навои, 30 (позднее этот период было предложено продлить до мая текущего года).

В связи с этим 20 января 2020 года Министерство экономики и промышленности внесло в Кабинет министров предложение о выделении для института отдельного здания и проведении работ по капитальной реконструкции. На основании этого предложения поручено до 15 февраля 2020 года представить согласованный с профильными министерствами (ведомствами) проект распоряжения правительства.

При этом учитывалась относительно серьезная эпидемиологическая ситуация в стране и усиление карантинных мер в связи с пандемией, а также необходимость ускорения строительных работ и обеспечения качества строения выделенного здания и необходимость освобождения части временного здания, говорится в заявлении.

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что процесс до открытия финансирования занимает достаточно длительное время, данная ситуация потребовала принятия срочных мер, отметили в институте. На основании вышесказанного, после согласования проекта документа с соответствующими министерствами (ведомствами) и его внесения в правительство, было принято распоряжение Кабинета министров от 27 апреля 2020 года, в соответствии с которым:

бывшее здание института передано Агентству по управлению государственными активами;

институту предоставлено здание, расположенное по адресу: Шайхантахурский район, массив Хадра, 33, а также отмечена реконструкция и оборудование его с целью адаптации под деятельность института.

Фото: ИПМИ.

Вышеназванное здание ранее принадлежало ООО UZINFOCOM и было передано институту с уменьшением доли государства в уставе компании. Здание состояло только из бетонной, каркасной и монолитной конструкции, работы по реконструкции здесь планировалось начать несколько лет назад, но они остались незавершенными, заявили в ИПМИ.

«Для ускорения работ на обоих объектах, своевременного ввода их в эксплуатацию и создания благоприятных условий для расположенных в них организаций в короткие сроки вышеуказанное распоряжение предусматривает заказ, допускающий прямые договоры с проектными организациями и заказчиками без проведения тендеров», — говорится в сообщении.

Выполнение функции заказчика на данном объекте возложено на инжиниринговую компанию «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента. Проектно-сметная документация разработана проектировщиком и в установленном порядке проведена её государственная экспертиза. Финансирование объекта открыто на основании экспертных документов. В настоящее время строительно-ремонтные работы ведутся по графику, отметили в институте.

На основании проектно-сметной документации, а также для контроля качества строительных работ установлены технический контроль заказчика, авторский контроль проектировщика и государственный надзор контрольной инспекции в области строительства.

В институте заверили, что будут публиковать информацию о ходе реконструкции и расходовании средств.

ИПМИ также заявил, что Министерство экономического развития и сокращения бедности и институт не участвуют в организации и проведении реконструкции здания. Как правило, институт принимает его в пользование после того, как объект полностью сдан в эксплуатацию.