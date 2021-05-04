На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана 4 мая депутаты рассмотрели кандидатуры на заместителей спикера нижней палаты парламента.
Большинством голосов избрана кандидатура заместителя председателя Комитета по вопросам экологии и охраны окружающей среды, руководителя фракции СДП «Адолат» Зухры Ибрагимовой.
Ещё одним заместителем спикера Законодательной палаты избран член Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам, руководитель фракции Экологической партии Узбекистана Хайрулло Гаппаров.