Ранее АКБ «Капиталбанк» уже осуществлял конвертацию и оплату в долларах США, евро, российских рублях, британских фунтах и швейцарских франках. Теперь банк запустил прямую конвертацию и оплату по внешнеторговым контрактам в китайских юанях, японских йенах и казахских тенге. Это поможет существенно снизить себестоимость импортной продукции и расширить географию бизнеса.

«Мы увеличили число иностранных валют до восьми, добавив юань, йену и тенге. Многие отечественные предприниматели, работающие с партнерами в этих странах, были вынуждены переплачивать за двойную конвертацию, терять проценты при налогообложении, находить посредников, в случае если зарубежные компании отказывались принимать оплату в международной валюте. На практике иногда переплата доходила до 10−15%. Все эти факторы сказывались на конечной стоимости импортных товаров», — объяснил директор департамента корпоративного бизнеса «Капиталбанка» Озод Каримов.

На сегодняшний день «Капиталбанк» осуществляет прямую конвертацию и оплату по внешнеторговым контрактам в восьми валютах:

доллар США;

евро;

российский рубль;

британский фунт;

швейцарский франк;

китайский юань;

японская йена;

казахский тенге.

Все операции по конвертации иностранной валюты в «Капиталбанке» совершаются в короткие сроки. Весь цикл от подачи заявки до оплаты за рубеж осуществляется через систему дистанционного банковского обслуживания без необходимости личного присутствия в банке.

Подробнее об условиях проведения конвертации можно узнать по телефону: (+998) 78−148−40−08.

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